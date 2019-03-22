MT5, version: 5.00 build 2009, unable to connect to the network - страница 2

Vladimir Karputov :

Вы точно удалили все серверы (Шаг 1)?

Вы точно на шаге три увидели ДВА сервера?

Вы точно на Шаг 3 пытались подключится к ОБОИМ серверам?

Я сделал это снова.


Наверняка последствия игры с файрволом.
 
MetaQuotes Software Corp. :
Закрытие брандмауэра Windows 10 не может быть решена

