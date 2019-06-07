Заявки в друзья... - страница 5

Sergey Chalyshev:
Есть опыт?

Нет, Я обхожу это стороной) 

 
Vitaly Muzichenko:

Нет, Я обхожу это стороной) 

if max==Bars>100
exit;)
 
друзья - это хорошо) 
я со всеми дружу кто добавляется) 
кто не интересен могу удалить. Может кто то не знает что в друзья можно не добавлять), удалить из друзей, или снять галочку с показа в новостях.


нужно навести мышь на друга и снять галочку (на фото красным).

и 0 проблем.
 

Странно, что не очевидна такая простая причина добавления в друзья - интересен материал публикуемый человеком, и чтобы не потерять его из виду и знакомиться с его публикациями.

Это как "подписаться на новости" или Follow в Твиттере. К сожалению на сайте нет расширенного функционала чтобы разграничить друзей и просто подписчиков, поэтому и так.

 
Vitaly Muzichenko:

Ответьте пожалуйста на один единственный вопрос:

Что это?


Это ворованная картинка с depositphotos.
 
Ivan Butko:
Да что вы знаете в задротстве

Да .., сильно ..
