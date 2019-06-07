Заявки в друзья... - страница 5
Есть опыт?
Нет, Я обхожу это стороной)
я со всеми дружу кто добавляется)
кто не интересен могу удалить. Может кто то не знает что в друзья можно не добавлять), удалить из друзей, или снять галочку с показа в новостях.
нужно навести мышь на друга и снять галочку (на фото красным).
и 0 проблем.
Странно, что не очевидна такая простая причина добавления в друзья - интересен материал публикуемый человеком, и чтобы не потерять его из виду и знакомиться с его публикациями.
Это как "подписаться на новости" или Follow в Твиттере. К сожалению на сайте нет расширенного функционала чтобы разграничить друзей и просто подписчиков, поэтому и так.
Ответьте пожалуйста на один единственный вопрос:
Что это?
Да что вы знаете в задротстве