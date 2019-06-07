Заявки в друзья...
Вот зачем они ко мне ломятся ?
Что бы втюхивать свои сигналы и продукты с маркета.
Что бы втюхивать свои сигналы и продукты с маркета.
Да, у большинства есть "супер-пупер-сигналы"... Как-то я упустил этот момент...
МЕтаквотам нужно добавить опцию выбора причины подачи заявки в друзья. Например. Покупатель, втюхиватель, завистник и т.п.
Можно будет проще фильтровать заявки и удалять.
Да, у большинства есть "супер-пупер-сигналы"... Как-то я упустил этот момент...
Так чаще однако из-за сигналов и просятся. Я лично для себя всегда смотрю, что за сообщения на форуме у просящихся.
Печально (
На этом сайте сравнялось: друг и впарить (развести на бабки).
Для этого сайта это одно и то же.
Печально (
На этом сайте сравнялось: друг и впарить (развести на бабки).
Для этого сайта это одно и то же.
к сожалению MQ и сами постоянно говорят что на некоторые вещи у них нет времени, большие планы, очередь и т.д., некому исправлять мелкие и казалось бы мелкие, но видимые многим ошибки портящие впечатление, такое ощущение что специалистов очень мало или они заняты другими проектами
Давно уже просили сделать группы. Друзья, пользователи, гости, и так далее.
Давно уже просили сделать группы. Друзья, пользователи, гости, и так далее.
такое разграничение лишне,
MQ похоже ориентируется на Google и прочих гигантов, минимум всего, если это явно не приносит прибыли - это не нужно. И прочие бизнес ловушки
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую.
Пост некоторого возмущения.
Очередной раз не появлялся на форуме с неделю - и при открытии профиля - десяток заявок в "друзья".
Смотрю, что за народ, и удивляюсь. У большинства - максимум одно-два сообщения на форуме. Но при этом - практически у всех десятки (а у некоторых - и сотни) "друзей" !
Вот зачем они ко мне ломятся ? Я понимаю, когда в друзья набивается народ, с которым мы общаемся на форуме. Есть интересные темы, общие обсуждения - удобно иметь список таких людей, чтобы их можно было быстро находить. Но зачем мне нужны в профайле ссылки на участников, с которыми мы не только не общались в форуме, но которые вобще в форуме не появлялись ?
Печально, но в современном виртуальном обществе понятие "друзей" сильно обесценилось...