Всех приветствую.

Пост некоторого возмущения.

Очередной раз не появлялся на форуме с неделю - и при открытии профиля - десяток заявок в "друзья".

Смотрю, что за народ, и удивляюсь. У большинства - максимум одно-два сообщения на форуме. Но при этом - практически у всех десятки (а у некоторых - и сотни) "друзей" !

Вот зачем они ко мне ломятся ? Я понимаю, когда в друзья набивается народ, с которым мы общаемся на форуме. Есть интересные темы, общие обсуждения - удобно иметь список таких людей, чтобы их можно было быстро находить.  Но зачем мне нужны в профайле ссылки на участников, с которыми мы не только не общались в форуме, но которые вобще в форуме не появлялись ?

Печально, но в современном виртуальном обществе понятие "друзей" сильно обесценилось...

 
Georgiy Merts:
Вот зачем они ко мне ломятся ?

Что бы втюхивать свои сигналы и продукты с маркета.

 
Evgeniy Chumakov:

Что бы втюхивать свои сигналы и продукты с маркета.

Да, у большинства есть "супер-пупер-сигналы"... Как-то я упустил этот момент...

 

МЕтаквотам нужно добавить опцию выбора причины подачи заявки в друзья. Например. Покупатель, втюхиватель, завистник и т.п.

Можно будет проще фильтровать заявки и удалять.

 
Да что вы знаете в задротстве

 
Georgiy Merts:

Да, у большинства есть "супер-пупер-сигналы"... Как-то я упустил этот момент...

Так чаще однако из-за сигналов и просятся. Я лично для себя всегда смотрю, что за сообщения на форуме у просящихся.

 
А я отказываю и удаляю незнакомых мне друзей.
 

Печально (

На этом сайте сравнялось: друг и впарить (развести на бабки).

Для этого сайта это одно и то же.

 
Sergey Chalyshev:

Печально (

На этом сайте сравнялось: друг и впарить (развести на бабки).

Для этого сайта это одно и то же.

к сожалению MQ и сами постоянно говорят что на некоторые вещи у них нет времени, большие планы, очередь и т.д., некому исправлять мелкие и казалось бы мелкие, но видимые многим ошибки портящие впечатление, такое ощущение что специалистов очень мало или они заняты другими проектами

 

Давно уже просили сделать группы. Друзья, пользователи, гости, и так далее. 

 
Vladislav Andruschenko:

Давно уже просили сделать группы. Друзья, пользователи, гости, и так далее. 

такое разграничение лишне,

MQ похоже ориентируется на Google и прочих гигантов, минимум всего, если это явно не приносит прибыли - это не нужно. И прочие бизнес ловушки

