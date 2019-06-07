Заявки в друзья... - страница 2

Новый комментарий
 

А Я добавляю всех. Это как прочитать свежую газету - в каждом сигнале или продукте можно извлечь для себя что-то новое.
Это-же прекрасно когда есть такая возможность и за бесплатно - не нужно даже тратить время на поиск чего либо нового.

 
Vitaly Muzichenko:

А Я добавляю всех. Это как прочитать свежую газету - в каждом сигнале или продукте можно извлечь для себя что-то новое.
Это-же прекрасно когда есть такая возможность и за бесплатно - не нужно даже тратить время на поиск чего либо нового.

Так один раз добавишь и заспамит твою ленту, сутками читать будешь не перечитаешь.
 
Fast235:

хорошо тебе, мозг как у ребенка еще, берет и берет в себя все

Вот здесь неверная констатация.

Я как в пословице: Голова как чердак, умный держит что нужно, а дурак всё подряд.

Я откладываю только полезное.

 
Sergey Chalyshev:
Так один раз добавишь и заспамит твою ленту, сутками читать будешь не перечитаешь.

Так есть-же опция "Не показывать в ленте", вот её всегда можно включить/отключить 

 
Vitaly Muzichenko:

Вот здесь неверная констатация.

Я как в пословице: Голова как чердак, умный держит что нужно, а дурак всё подряд.

Я откладываю только полезное.

истина в этом есть

я пока не научился(

 
Sergey Chalyshev:
Так один раз добавишь и заспамит твою ленту, сутками читать будешь не перечитаешь.

Кстати, есть Сапрыкин, и как-то давно перестал публиковать новости финансов, меня это даже как-то расстроило. Сейчас снова продолжил публикации - аж легче стало, информация всегда под рукой без потери времени на поиски.

Так что лента и друзья полезны, если вы не социопат)

 
Vitaly Muzichenko:

Так что лента и друзья полезны, если вы не социопат)

только не здесь)

 
Vitaly Muzichenko:

Кстати, есть Сапрыкин, и как-то давно перестал публиковать новости финансов, меня это даже как-то расстроило. Сейчас снова продолжил публикации - аж легче стало, информация всегда под рукой без потери времени на поиски.

Так что лента и друзья полезны, если вы не социопат)

Допустим я социопат,

Для вас, несоциопата, впаривать рекламу это норма?

Назвать тебя другом, чтобы потом продать тебе что нибудь ненужное, это для несоциопатов норма?

 
Sergey Chalyshev:

Допустим я социопат,

Для вас, несоциопата, впаривать рекламу это норма?

Назвать тебя другом, чтобы потом продать тебе что нибудь ненужное, это для несоциопатов норма?

Вы не поняли суть. Впарить и ознакомить - это абсолютно разные вещи. Я для себя считаю, что меня ознакамливают с продуктом.

Вы смотрите на вещи под другим углом)

 
Sergey Chalyshev:

Допустим я социопат,

Для вас, несоциопата, впаривать рекламу это норма?

Назвать тебя другом, чтобы потом продать тебе что нибудь ненужное, это для несоциопатов норма?

Ответьте пожалуйста на один единственный вопрос:

Что это?


12345
Новый комментарий