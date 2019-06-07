Заявки в друзья... - страница 2
А Я добавляю всех. Это как прочитать свежую газету - в каждом сигнале или продукте можно извлечь для себя что-то новое.
Это-же прекрасно когда есть такая возможность и за бесплатно - не нужно даже тратить время на поиск чего либо нового.
хорошо тебе, мозг как у ребенка еще, берет и берет в себя все
Вот здесь неверная констатация.
Я как в пословице: Голова как чердак, умный держит что нужно, а дурак всё подряд.
Я откладываю только полезное.
Так один раз добавишь и заспамит твою ленту, сутками читать будешь не перечитаешь.
Так есть-же опция "Не показывать в ленте", вот её всегда можно включить/отключить
истина в этом есть
я пока не научился(
Кстати, есть Сапрыкин, и как-то давно перестал публиковать новости финансов, меня это даже как-то расстроило. Сейчас снова продолжил публикации - аж легче стало, информация всегда под рукой без потери времени на поиски.
Так что лента и друзья полезны, если вы не социопат)
только не здесь)
Допустим я социопат,
Для вас, несоциопата, впаривать рекламу это норма?
Назвать тебя другом, чтобы потом продать тебе что нибудь ненужное, это для несоциопатов норма?
Вы не поняли суть. Впарить и ознакомить - это абсолютно разные вещи. Я для себя считаю, что меня ознакамливают с продуктом.
Вы смотрите на вещи под другим углом)
Ответьте пожалуйста на один единственный вопрос:
Что это?