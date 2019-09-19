Посоветуйте робота. - страница 2
Как скачать бесплатного робота? Из маркета? В инструкциях ничего не поняла.
Вам нужна эта часть статьи
https://www.mql5.com/ru/articles/498#terminal
(там в картинках, все понятно).
Если короче - то авторизуетесь на вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином и паролем, потом идете на вкладку Market внизу, выбираете и скачиваете, например -
Если что-то нашли на странице Маркета тут, то можете найти это в Метатрейдере по поиску:
-------------
Статьи, которые вам могут понадобиться -
Как правильно выбрать продукт в Маркете для покупки. Пошаговое руководство - статья
Как купить торгового робота в MetaTrader Market и установить его? - статья
Как протестировать торгового робота перед покупкой - статья
Маркет - магазин приложений → Как купить приложение - справка
у меня с качалось из терминала и без авторизации
То есть, заходите в свой профиль и слева жмете на Покупки, и там должно быть ваше скаченное (платное и бесплатное).
Потому что в профиле написано - сколько активаций осталось.
В профиле все равно должно быть (по крайней мере - у меня есть, и в статье написано, что надо авторизовываться).
ну не знаю - а как же у меня с качался и установился без регистрации?
Коллеги, всем привет! Представляю Вашему вниманию своего бота "PRYN_serf_em_ALL".
Принцип работы:
- покупка происходит на каждой новой свече, если цена находится выше уровня Синей Линии (индикатор "Аллигатор" Билла Вильямса).
- продажа происходит на каждой новой свече, если цена находится ниже уровня Синей Линии (индикатор "Аллигатор" Билла Вильямса).
- модификация бай и селл ордеров происходит на каждом тике.
- есть 3 изменяемых параметра для бай ордеров: объем (VOL_BUY), сливки (sliva_buy), стоп-лосс по нужной свече (nc_buy)
- есть 3 изменяемых параметра для селл ордеров: объем (VOL_SELL), сливки (sliva_sell), стоп-лосс по нужной свече (nc_sell)
Описание изменяемых параметров: объем - понятно, задает объем операции; сливки - размер прибыли по торговому ордеру, при достижении указанной прибыли, ордер закрывается; стоп-лос по нужной свече - это порядковый номер свечи назад, по цене которой ставится стоп лосс.
Робот работает на любом инструменте, на любом таймфрейме. На данный момент времени я оптимизировал (оптимизация проводилась на 99% моделировании истории тиков) его на паре GBPUSD на 15 мин таймфрейме. При определенных изменяемых параметрах, с 1.01.2019 по 31.08.2019 робот делает с 10 000 стартовых чистую прибыль от 118 000 со средней просадкой 83%.
В файле код робота, тестируйте, гоняйте.