Посоветуйте робота. - страница 2

Лана Голо:
 Как скачать бесплатного робота? Из маркета? В инструкциях ничего не поняла.

Вам нужна эта часть статьи
https://www.mql5.com/ru/articles/498#terminal
(там в картинках, все понятно).

Если короче - то авторизуетесь на вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином и паролем, потом идете на вкладку Market внизу, выбираете и скачиваете, например -


Если что-то нашли на странице Маркета тут, то можете найти это в Метатрейдере по поиску:



-------------

Статьи, которые вам могут понадобиться -

Как правильно выбрать продукт в Маркете для покупки. Пошаговое руководство - статья

Как купить торгового робота в MetaTrader Market и установить его? - статья 

Как протестировать торгового робота перед покупкой - статья

Маркет - магазин приложений → Как купить приложение - справка

[Удален]  
у меня с качалось из терминала и без  авторизации 

MetaTrader 5

 
Aleksandr Klapatyuk:

у меня с качалось из терминала и без  авторизации 


В профиле все равно должно быть (по крайней мере - у меня есть, и в статье написано, что надо авторизовываться).
То есть, заходите в свой профиль и слева жмете на Покупки, и там должно быть ваше скаченное (платное и бесплатное).
Потому что в профиле написано - сколько активаций осталось.
[Удален]  
ну не знаю - а как же у меня с качался и установился без регистрации? 

 

Коллеги, всем привет! Представляю Вашему вниманию своего бота "PRYN_serf_em_ALL".

Принцип работы:

- покупка происходит на каждой новой свече, если цена находится выше уровня Синей Линии (индикатор "Аллигатор" Билла Вильямса).
- продажа происходит на каждой новой свече, если цена находится ниже уровня Синей Линии (индикатор "Аллигатор" Билла Вильямса).

- модификация бай и селл ордеров происходит на каждом тике. 

- есть 3 изменяемых параметра для бай ордеров: объем (VOL_BUY), сливки (sliva_buy), стоп-лосс по нужной свече (nc_buy)

- есть 3 изменяемых параметра для селл ордеров: объем (VOL_SELL), сливки (sliva_sell), стоп-лосс по нужной свече (nc_sell)

Описание изменяемых параметров: объем - понятно, задает объем операции; сливки - размер прибыли по торговому ордеру, при достижении указанной прибыли, ордер закрывается; стоп-лос по нужной свече - это порядковый номер свечи назад, по цене которой ставится  стоп лосс.

Робот работает на любом инструменте, на любом таймфрейме. На данный момент времени я оптимизировал (оптимизация проводилась на 99% моделировании истории тиков) его на паре GBPUSD на 15 мин таймфрейме. При определенных изменяемых параметрах, с 1.01.2019 по 31.08.2019 робот делает с 10 000 стартовых чистую прибыль от 118 000 со средней просадкой 83%.

В файле код робота, тестируйте, гоняйте.

Файлы:
pryn_serf_modifi.mq4  26 kb
