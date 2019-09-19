Посоветуйте робота.
Суть проста.Выставляем отложенный ордер.Робот через время N его переставляет вслед за ценой.
Зачем так усложнять. сразу поставьте отложку там где цена достигнет своего пика)
Особенно радует точность ТС - просто отложенный и все тут ))) В кодобазе такое есть наверняка.
В codebase точно есть, посмотрите.
со стоповыми можете баловаться в рамках возможностей терминала:
открываете встречные ордера, одному ставите СтопЛосс и включаете трал. И о чудо - стоповая отложка бежит за ценой :-)
Как цэ?
Трал стоп-лосс равнозначен что тащить встречный стоп-ордер тем-же объёмом за ценой, и наоборот. Это физически одно и то-же
открываете 2 ордера : 1 buy, 1 sell одинакового объёма. Конечно отдаёте спред, считайте что это комиссия :-)
если любому из них выставить stop-loss и скомандовать терминалу "трал N пунктов", то и получаете что будто тралится единственный стоп-ордер. По деньгам ровно то-же (за вычетом упомянутой комиссии)
собрал я - из кодобазы .
правда передвигает отложенный ордер не по времени - а от пунктов
Есть хороший робот "Фёдор", в космос полетел гайки крутить, может дороговат, но с задачей точно справится.
