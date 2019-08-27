Проблема регистрации продавцом - страница 5

Новый комментарий
 

Здравствуйте!

Регистрировался в Статусе Продавца, но данный Статус так и не был присвоен. Подскажите, в чем проблема по моей регистрации?

Спасибо

 

Здравствуйте, заявка на регистрацию в качестве Продавца отклонена модератором. Но страница профиля не доступна для редактирования.

скрин

Писал в обсуждение, ответа нет.

 

Это ответ на вопрос по какому конкретно пункту не проходит мое фото с пасом. Надейтесь дальше ребята на поддержку, и все сбудется. Хуже чем здесь поддержки еще не видел ни на одном сайте, по всем критериям.

 
Eugene Cheban:

Это ответ на вопрос по какому конкретно пункту не проходит мое фото с пасом. Надейтесь дальше ребята на поддержку, и все сбудется. Хуже чем здесь поддержки еще не видел ни на одном сайте, по всем критериям.

СервисДеск только для финансовых вопросов. Всё остальное - на форуме.

Регистрация продавцом кого попало не пропускает - первый тест на внимательность: все ли пункты человек ПРОЧИТАЛ и ВЫПОЛНИЛ.


Вот недавний список:

  • Паспорт (достаточно 1 фото): разворот главной страницы с фотографией владельца

Требования к фотографиям:

  • Документ должен располагаться напротив камеры, угловые искажения не допускаются
  • Делайте фото прямо перед загрузкой, старые фотографии не принимаются
  • Сканы документов не принимаются
  • Фотографии должны быть цветными
  • Разрешение не менее 2048 x 1536 пикселей
  • Фотографии должны быть четкими, с разборчивым и читаемым текстом
  • Не допускается редактирование фото — нельзя обрабатывать, поворачивать, изменять размер или формат изображения. Любое изменение фото делает его невалидным
  • Документ должен занимать более 50% площади фотографии
  • Все края документа должны быть видны
  • Документ должен быть действующим на момент отправки фотографии
  • Если для документа указывается срок действия, то он обязательно должен читаться на представленных фото
12345
Новый комментарий