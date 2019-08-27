Проблема регистрации продавцом - страница 5
Здравствуйте!
Регистрировался в Статусе Продавца, но данный Статус так и не был присвоен. Подскажите, в чем проблема по моей регистрации?
Спасибо
Здравствуйте, заявка на регистрацию в качестве Продавца отклонена модератором. Но страница профиля не доступна для редактирования.
Писал в обсуждение, ответа нет.
Это ответ на вопрос по какому конкретно пункту не проходит мое фото с пасом. Надейтесь дальше ребята на поддержку, и все сбудется. Хуже чем здесь поддержки еще не видел ни на одном сайте, по всем критериям.
СервисДеск только для финансовых вопросов. Всё остальное - на форуме.
Регистрация продавцом кого попало не пропускает - первый тест на внимательность: все ли пункты человек ПРОЧИТАЛ и ВЫПОЛНИЛ.
Вот недавний список:
Требования к фотографиям: