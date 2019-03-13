Что это за crash - страница 2

Скинуть код разработчикам в ЛС и все дела.
 

Если кто-то обратит внимание на эту проблему и запросит код, не возникнет ни секунды задержки.

А на нет и суда нет. Я с этого ничего не имею. Код mql4 написан так, что проблем возникнуть не должно было. В новом формате функций, с #property strict, без использования специфических функций mql4 то-есть без тех которые отсутствуют в mql5. И вдруг такая беда...

 
А скиньте весь список объявления глобальных переменных.
 
Только две переменные, начало и конец времени типа string "00:00" и "09:00", 4 буфера типа double и две типа datetime о которых я уже упоминал.

Alexey Viktorov, 2019.03.11 13:28

MQL4 с #property strict

При запуске дебагера на исторических данных в OnInit() не заходит. Первой строкой стоит преобразование input времени в тип datetime и на этой строке поставлена точка останова. Но в OnInit() не входит.


ps; Да ещё два дефайна

#define TIME_ERR_VAL 86401
#define TIME_EMPTY_VAL 86400
 

Первой строкой стоит преобразование input времени в тип datetime - это как?

 
Через пользовательскую функцию, string -> datetime. Но до неё выполнение кода не доходит. В OnInit() вообще не входит. Даже ставил первой строкой в OnInit() DebugBreak(); но даже это не выполняется.

Вот ещё раз запустил...


 

Выложите все, что до oninit
 
Владимир, это уже не смешно. Я конечно тот ещё асс в программировании, но не на столько чтобы в этих вещах тупить.

#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   4
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1 clrAqua
#property indicator_label1  "Buy"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2 clrDeepPink
#property indicator_label2  "Sell"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrYellow
#property indicator_label3  "Upper Level"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrYellow
#property indicator_label4  "Lower Level"

#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2
Дальше перечисленные переменные.

Alexey Viktorov, 2019.03.11 14:02

Только две переменные, начало и конец времени типа string "00:00" и "09:00", 4 буфера типа double и две типа datetime о которых я уже упоминал.


ps; Да ещё два дефайна

#define TIME_ERR_VAL 86401
#define TIME_EMPTY_VAL 86400

 
А где объявление переменных?
