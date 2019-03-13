Что это за crash - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если кто-то обратит внимание на эту проблему и запросит код, не возникнет ни секунды задержки.
А на нет и суда нет. Я с этого ничего не имею. Код mql4 написан так, что проблем возникнуть не должно было. В новом формате функций, с #property strict, без использования специфических функций mql4 то-есть без тех которые отсутствуют в mql5. И вдруг такая беда...
А скиньте весь список объявления глобальных переменных.
Только две переменные, начало и конец времени типа string "00:00" и "09:00", 4 буфера типа double и две типа datetime о которых я уже упоминал.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что это за crash
Alexey Viktorov, 2019.03.11 13:28
MQL4 с #property strict
При запуске дебагера на исторических данных в OnInit() не заходит. Первой строкой стоит преобразование input времени в тип datetime и на этой строке поставлена точка останова. Но в OnInit() не входит.
ps; Да ещё два дефайна
Первой строкой стоит преобразование input времени в тип datetime - это как?
Первой строкой стоит преобразование input времени в тип datetime - это как?
Через пользовательскую функцию, string -> datetime. Но до неё выполнение кода не доходит. В OnInit() вообще не входит. Даже ставил первой строкой в OnInit() DebugBreak(); но даже это не выполняется.
Вот ещё раз запустил...
Хочу напомнить:
Не входит в OnInit() при запуске дебагера на исторических данных.
При запуске на реальных данных пошагово можно пройти весь код.
При запуске на график в закладке "Эксперты" текст в первом сообщении.
Хочу напомнить:
Не входит в OnInit() при запуске дебагера на исторических данных.
При запуске на реальных данных пошагово можно пройти весь код.
При запуске на график в закладке "Эксперты" текст в первом сообщении.
Выложите все, что до oninit
Владимир, это уже не смешно. Я конечно тот ещё асс в программировании, но не на столько чтобы в этих вещах тупить.Дальше перечисленные переменные.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что это за crash
Alexey Viktorov, 2019.03.11 14:02
Только две переменные, начало и конец времени типа string "00:00" и "09:00", 4 буфера типа double и две типа datetime о которых я уже упоминал.
ps; Да ещё два дефайна
Владимир, это уже не смешно. Я конечно тот ещё асс в программировании, но не на столько чтобы в этих вещах тупить.Дальше перечисленные переменные.