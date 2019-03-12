Изменение комментария в открытых ордерах - страница 4
Конкренто что не исправляет?
Мало магиков 65535?
Не исправляет глупости продемонстрированной попыткой впихнуть в переменную ulong символа, двух чисел и ид чарта.
Дмитрий, Вы вообще читаете, что пишут?
Мне жаль Вас....
Добавлено
Если Вам мало магиков (65535), то без ущерба функционала можно убрать год, тогда
под магики будут использоваться 3 байта (16 777 215 магиков)
Но это не вся глупостью. Зачем вообще символ впихивать в магик, если его и так можно и достаточно проверить. Что бы почувствовать себя программистом?
Да и ChartID куда делся? Не влез?
Хватит нести "пургу", разве не Вы писали:
"Зачем нужны комментарии или другие способы помечать ордера - стратеги бывают разные, бывает нужно как-то помечать ордера."
Ваше упрямство переходит все границы!
Всего наилучшего!
Совсем не думаем? Помечать каким-то внутренним индексом стратегии.
В данном случае нет обнуления магика(старшие 6 байт всегда имеют значение > 0)
В каком данном?! Привел ситуацию, которая возникала на реале.
ЗЫ Не читаю срач в этой ветке.
И правильно делаете :)
Я понимаю, что на реале...
В данном случае (ФОРТС и мой подход) .
Т.к на ФОРТС имена символов стандартизированные, то в коллекцию магиков в старшие
6 байт кодируется имя символа (н-р GOLD-3.19) , а младшие 2 байта изменяются.
Т.е все магики всегда будут больше нуля.
Добавлено
А вот так они присваиваются
если отсылка ордера прошла успешно, то
Т.е все магики всегда будут больше нуля.
Не читаете. Могут быть ситуации (баг софта на стороне сервера), когда чей-либо замечательный мэджик обнуляется.
И хорошо бы иметь доп. защиту от этой нештатной ситуации в виде каких-то данных, например, в комментарии.
Пардон.
А как Вы из MQL получаете магик стороннего софта?
Добавлено
На бирже вообще нет понятия Магик
кстати, посмотрите почему нельзя использовать поле comment
Мягко говоря, в недоумении. Вот открыли свою позицию с маджиком 123. Через час заходите и видите свою же позицию, но с нулевым маджиком. Это если совсем на пальцах.
Чтобы робот покоцанную позицию все же воспринял своей, хорошо бы, чтобы он имел механизм свой-чужой не только через мэджик, но и другие поля. Например, комментарий.