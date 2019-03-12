Изменение комментария в открытых ордерах - страница 4

prostotrader:

Конкренто что не исправляет?

Мало магиков 65535?

Не исправляет глупости продемонстрированной попыткой впихнуть в переменную ulong символа, двух чисел и ид чарта.

 
Dmitry Fedoseev:

Не исправляет глупости продемонстрированной попыткой впихнуть в переменную ulong символа, двух чисел и ид чарта.

Дмитрий, Вы вообще читаете, что пишут?

Мне жаль Вас....

Добавлено

Если Вам мало магиков (65535), то без ущерба функционала можно убрать год, тогда

под магики будут использоваться 3 байта (16 777 215 магиков)

 
prostotrader:

Дмитрий, Вы вообще читаете, что пишут?

Мне жаль Вас....

Добавлено

Если Вам мало магиков (65535), то без ущерба функционала можно убрать год, тогда

под магики будут использоваться 3 байта (16 777 215 магиков)

Но это не вся глупостью. Зачем вообще символ впихивать в магик, если его и так можно и достаточно проверить.  Что бы почувствовать себя программистом?

Да и ChartID куда делся? Не влез?

 
Dmitry Fedoseev:

Но это не вся глупостью. Зачем вообще символ впихивать в магик, если его и так можно и достаточно проверить.  Что бы почувствовать себя программистом?

Хватит нести "пургу", разве не Вы писали:

"Зачем нужны комментарии или другие способы помечать ордера - стратеги бывают разные, бывает нужно как-то помечать ордера."

Ваше упрямство переходит все границы!

Всего наилучшего!

 
prostotrader:

Хватит нести "пургу", разве не Вы писали:

"Зачем нужны комментарии или другие способы помечать ордера - стратеги бывают разные, бывает нужно как-то помечать ордера."

Всего наилучшего!

Совсем не думаем? Помечать каким-то внутренним индексом стратегии.

 
prostotrader:

В данном случае нет обнуления магика(старшие 6 байт всегда имеют значение > 0)

В каком данном?! Привел ситуацию, которая возникала на реале.


ЗЫ Не читаю срач в этой ветке.

 
fxsaber:

В каком данном?! Привел ситуацию, которая возникала на реале.


ЗЫ Не читаю срач в этой ветке.

И правильно делаете :)

Я понимаю, что на реале...

В данном случае (ФОРТС и мой подход) .

Т.к на ФОРТС имена символов стандартизированные, то в коллекцию магиков в старшие

6 байт кодируется имя символа (н-р GOLD-3.19) , а младшие 2 байта изменяются.

Т.е все магики всегда будут больше нуля.

Добавлено

А вот так они присваиваются

  mem_magic = magic_storage + 1;
  if(magic_storage >= (magic_number + 65530)) mem_magic = magic_number;

если отсылка ордера прошла успешно, то

magic_storage = mem_magic;
 
prostotrader:

Т.е все магики всегда будут больше нуля.

Не читаете. Могут быть ситуации (баг софта на стороне сервера), когда чей-либо замечательный мэджик обнуляется.

И хорошо бы иметь доп. защиту от этой нештатной ситуации в виде каких-то данных, например, в комментарии.

 
fxsaber:

Не читаете. Могут быть ситуации (баг софта на стороне сервера), когда чей-либо замечательный мэджик обнуляется.

И хорошо бы иметь доп. защиту от этой нештатной ситуации в виде каких-то данных, например, в комментарии.

Пардон.

А как Вы из MQL получаете магик стороннего софта?

Добавлено

На бирже вообще нет понятия Магик

кстати, посмотрите почему нельзя использовать поле comment

 
prostotrader:

Пардон.

А как Вы из MQL получаете магик стороннего софта?

Мягко говоря, в недоумении. Вот открыли свою позицию с маджиком 123. Через час заходите и видите свою же позицию, но с нулевым маджиком. Это если совсем на пальцах.

Чтобы робот покоцанную позицию все же воспринял своей, хорошо бы, чтобы он имел механизм свой-чужой не только через мэджик, но и другие поля. Например, комментарий.

