Выбор оптимальных параметров для торговли на реальном счете
Здравствуйте!
После оптимизации советника встал вопрос какая строка оптимизации самая оптимальная.
Из того что показано на скрине на первый взгляд мне интересна 29 позиция, правда что-то в ней меня смущает (пока не пойму что).
Можно будет файлик в формате Excel 2000-2003 посмотреть?
Вот в формате Excel: http://narod.ru/disk/4390176001/result.rar.html в нем правда не очень удобно.
Лучше в формате Access: http://narod.ru/disk/4386634001/Result_AUDUSD.mdb.html
я пол дня потратил на его создание, чтобы было удобно с ним работать.
P.S. А почему 29 позиция, чем она интересна ?
Это означает, что чтобы взять прибыль с одной сделки 2-5%, приходится рисковать уводя баланс в минус на 70-80%.
Это в корне не правильно, т.к. сами понимаете что если бывает 70-80 %, то и до 100 совсем немного...
А риск должен быть оправдан...
Почти в каждой строке огромная просадка по средствам.
Согласен, в основном просадка запредельная (не соотносящаяся с реальным счетом).
Из тех данных которые представлены на сскрине (чисто интуитивно) мне больше приглянулись позиции 3 и 29 (но и по их результатам я бы сначала прогнал эксперт на демке).
- www.mql5.com
Просто на скине всего умещается 31 строка, если отфильтровать данные по "Относительная просадка по средствам" < 50 то скин выглядит так:
Может из этого можно что-то выбрать для реального счета?
278, если как минимум втрое уменьшить объем на сделку.
1. Согласен, не плохой вариант, но есть над чем поработать...
2. 50% слишком большая просадка для реального счета (скорей всего и для чемпионата тоже), 25-30% более или менее приличный размер просадки.
- www.mql5.com
Не поленился скачать этот файл, 7127 строк - это жестоко по отношению к
тем, кто действительно хочет вам помочь.. По скольки параметрам вы
сразу оптимизировали, позвольте спросить? Навскидку, не меньше десяти.
Подобные результаты очень напоминают попытки перевести количество в качество, хотя скорее всего за этим самым количеством ничего реального-то и не стоит. Или может быть я ошибаюсь, и это у вас свежий взгляд на лавры гридера-доливатора Манова, за которым опять же кроме удачного набора параметров и ограниченности чемпионата по времени больше ничего и не просматривается?
Из того, что видно невооруженным взглядом - максимальное количество убыточных сделок равно шести из, в-среднем, четырехсот, при этом максимальная просадка движется к ста процентам. Пережидаете убытки?
Количество убыточных проходов (без нулевых) равно 3655, это больше 50%. Вас это не настораживает?
Возможно, где-то в недрах статей и форумов есть материалы, посвященные тому, как правильно оптимизировать свои советники, думаю, вам стоило бы поискать их, так как ваша проблема по всей видимости как раз и заключается с слишком большом количестве результатов из-за слишком большого количества параметров.
Если вам после всего вышесказанного все еще интересен ответ - то подытожу:
у вас есть два варианта для работы этим советником на реальном счете:
1. Вы азартный человек, причем азартный настолько, что игра поглощает вас целиком, вне зависимости от того, что говорят и думают по этому поводу другие люди. Тогда выбирайте ЛЮБУЮ строчку вашей таблицы с преемлемой для вас прибылью (а еще лучше выбрать эту строчку методов случайного тыка из ста самых-самых прибыльных), трижды плюньте через левой плечо - и в путь! Возможно, что звезды не будут иметь ничего против вас.
2. Вы осторожный человек, слушающий доводы рассудка и трезво оценивающий свои шансы. Тогда вы создаете у себя на компьютере папочку MegaGrailsCollection, перемещаете ваш чудо-советник туда под почетным номером 1 (ну или какой он там будет), и всем хвастаетесь, что у вас есть подобная коллекция. Некоторые люди умудряются такое еще и продать, но бОльшей выгоды ждать от него, пожалуй, не стоит.
или если уж совсем короче, то 1) любой из прибыльных или 2) никакой
все остальное будет выглядеть, и не только выглядеть кстати, как помощь в попадании пальцем в небо, а с этим вы и без нас прекрасно справитесь
А Вы можете посмотреть Access файл и там определить какую строку лучше взять для реального счета ?
И почему, если это возможно.
Вот ссылка: http://narod.ru/disk/4386634001/Result_AUDUSD.mdb.html
посмотреть его конечно могу, хотя мне привычней в Excel. Но пока у меня времени нет серьезно анализировать Ваши результаты (может на выходных смогу этим заняться).
Конечно тут много факторов и даже очень хорошо все взвесив и отобрав можно что-то просмотреть.
