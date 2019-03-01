Как это произошло??? - страница 2

Запрос нужно делать тиков, а не баров:


 
Anatolii Zainchkovskii:

тогда стопудово расширили спрэд, но это круто на 120-140- пипсов.... хоть и новости но не по этим валютам...

Где там 120-140 пунктов? 1.04142 - 1.0459 = 0.00083. Восемь пунктов - это суперспред? На малоликвидных парах и не такое случается. А спред в истории указан либо минимальный, либо средний, но никак не максимальный.

 

А у Вас тоже такой конский спред проскакивал в это время?



noran919:
А у Вас тоже такой конский спред проскакивал в это время?

Хотя да, там аск был даже 0417, поэтому и стоп. Это спред расширен

 
140 пунктов (по пятизнаку) всетаки перебор. 
 
noran919:
140 пунктов (по пятизнаку) всетаки перебор. 

Ну как-бы да, но здесь много факторов, какой тип счёта и прочее.

У меня вот так, но это не показатель, так-как рынок децентрализован, разные поставщики ликвидности и прочие издержки. Это как-бы в порядке вещей


 
Ihor Herasko:

Где там 120-140 пунктов? 1.04142 - 1.0459 = 0.00083. Восемь пунктов - это суперспред? На малоликвидных парах и не такое случается. А спред в истории указан либо минимальный, либо средний, но никак не максимальный.

1,04178-1,04038=0,0014. Разве не 140? 

 
Эт мне консультант ответил. Чес говоря непонял( . При чем тут ТП?
noran919:
Эт мне консультант ответил. Чес говоря непонял( . При чем тут ТП?

Консультант глуп и туп - взяли по объявлению. Так ему и передайте.

Пишите директору, пусть сменит консультанта в связи с некомпетентность текущего.
 
noran919:

Как это произошло?

Поступающие котировки фильтруются от "пушистости", но часть ордеров клиентов закрываются по "пушистости", которой нет в истории. Поищите на других форумах, тема не нова и ее следует иметь ввиду, т.е. стоп это форс-мажор(не менее 50п 4-х знака на eurusd, gbpusd), а до уровня выставленного стопа "виртуальный" стоп в стратегии или в советнике.

