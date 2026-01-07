Библиотеки: Tester - страница 17
На подобной картиненужно мышкой нажать на графике, где свечи строятся. Тогда нажатия клавиш начнут учитываться.
Отчасти сработало. Скорость кнопками вверх/вниз регулируется.
Остальные функции не хотят срабатывать.
Вот еще бы паузу выудить... ))
Но мне и этого пока достаточно.
Вы гений! Это то, что нужно.))
Можно было бы добавить панель с ручным управлением скорости и кнопкой паузы или отмотки назад. Подумаю над панелью управления Вашим тестером как только закончу переход на МТ5. Можно много сделать.
Вам удалось для этого уникального тестера сделать панельку управления?
А то у меня только кнопки регулировки скорости работают.
Остальные кнопки тестер в упор не видит.
Все, что есть, выложено. Если что-то перестало работать - разбираться нет возможности.
)
Я начал изучать вашу библиотеку, и она просто великолепна. Она полностью позволяет создать панель управления для реализации пользовательского тестера.
(Автоперевод с английского модератором)
В вашем примере кода значение TickSize выводится как 0. Почему так происходит? Похоже, что это свойство не было клонировано, хотя другие свойства, похоже, присутствуют.
Указанная выше проблема была решена. Проблема заключалась в том, что создание пользовательских символов иногда было неполным.
У меня возник вопрос: я прочитал код и обнаружил, что тестер откатывается, создавая различные виртуальные среды каждую минуту. Можно ли это реализовать с помощью функции снимков виртуальной среды?
Если речь идет про Snapshot.mqh, то это сделать нельзя. Он для снимков реального окружения.
Каждую минуту сохраняется полноценный Virtual (текущие ордера + история ордеров). Очевидно, что для отката назад в Тестере не нужно каждый раз сохранять историю ордеров. Т.е. возможно было бы немного экономить на потреблении памяти. Я не стал этого делать. Tester.mqh - это просто демонстрация возможного продукта для Маркета.