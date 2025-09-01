Библиотеки: TradePanel_Csharp - страница 10

Новый комментарий
 
Stickman #:

Удалил строку, панелька запускается, но сразу исчезает. 

В логах вот такое:

2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1) System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Значение '23734,4' недопустимо для 'Value'. 'Value' должно лежать в диапазоне от 'Minimum' до 'Maximum'.

2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1) Имя параметра: Value
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    в System.Windows.Forms.NumericUpDown.set_Value(Decimal value)
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    в winformsmt5.Form1.InitLabel()
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    в winformsmt5.FormsMT5.FormRun(Int32& button, Int32& checkbox)
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1)    в Wrapper.Wrapper.Call(MethodInfo method, Int64 owner, Int64 parameters, Int64 result)
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1) .Net runtime error


при создании основной формы средствами WinForms я недоглядел (или не протестировал) максимальное  значение элементов NumericUpDown , стоит по умолчанию

поэтому и вызывается исключение, обработчики исключений тоже не делал, аудитория которую заинтересовал проект была ... ну как бы из 2-х человек )))

VS сейчас не установлен у меня, поправить проект пока не смогу


как вариант передавайте в панель меньшее  числовые значения (разделите на 10...1000000) чтобы не вызывать исключение в C#

 
Igor Makanu #:

при создании основной формы средствами WinForms я недоглядел (или не протестировал) максимальное  значение элементов NumericUpDown , стоит по умолчанию

поэтому и вызывается исключение, обработчики исключений тоже не делал, аудитория которую заинтересовал проект была ... ну как бы из 2-х человек )))

VS сейчас не установлен у меня, поправить проект пока не смогу


как вариант передавайте в панель меньшее  числовые значения (разделите на 10...1000000) чтобы не вызывать исключение в C#

Можно подробнее, где и чего делить? 

 
Обновлена часть библиотеки под требования MQL5. 
FormSharp.mqh
1...345678910
Новый комментарий