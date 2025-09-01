Библиотеки: TradePanel_Csharp - страница 10
Удалил строку, панелька запускается, но сразу исчезает.
В логах вот такое:
2022.07.20 22:20:26.923 TradePanel_C# (BTCUSDT.fut,H1) System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Значение '23734,4' недопустимо для 'Value'. 'Value' должно лежать в диапазоне от 'Minimum' до 'Maximum'.
при создании основной формы средствами WinForms я недоглядел (или не протестировал) максимальное значение элементов NumericUpDown , стоит по умолчанию
поэтому и вызывается исключение, обработчики исключений тоже не делал, аудитория которую заинтересовал проект была ... ну как бы из 2-х человек )))
VS сейчас не установлен у меня, поправить проект пока не смогу
как вариант передавайте в панель меньшее числовые значения (разделите на 10...1000000) чтобы не вызывать исключение в C#
Можно подробнее, где и чего делить?