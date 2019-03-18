Кто-нибудь решал такую задачу с переменными... - страница 3
Значит не в этом задача была, а как понял в том, что бы выполнить пересчет индикатора после подмены значения параметра.
Задача была сформулирована в первом посте. И она решена.
Наверное, лень заставила обратиться на форум. Предпочитаю обходиться своими силами.
Нет, проблема в возможном разрыве связи. Точнее,в ее длительном отсутствии с потерей имен. Классов нет - что делаем?
Учим русский язык, что бы понятно выражать свои мысли.
Посмотрите картинки. Посмотрите, как рынок отрабатывает некоторые линии комплекта вил Эндрюса.
Задача в нахождении тех экстремумов, после привязки к которым графических инструментов, в данном случае, вил Эндрюса, Графические инструменты, скажем так, "начинают работать".
Ну и насчет индикатора. Это не совсем индикатор, в том плане, как это все представляют.
В метатрейдере возможно создание советников, скриптов и индикаторов.
Моя реализация задуманного проведена с помощью механизма создания индикаторов.
Но. Это не индикатор. Скорее, это надстройка над метатрейдером. Графическая надстройка.
Поначалу это все было реализовано через алгоритмы зигзагов. Наблюдаю за дискуссиями вокруг зигзагов. На разных форумах.
И прихожу к выводу, что большинство просто не понимают, как использовать зигзаг. И не только зигзаг.
...мысль мимоходом... машинное обучение и популярный сейчас дип ленинг для рынков, насколько вижу по доступным источникам, идут не в том направлении. У меня, к сожалению, в этом плане не хватает ресурсов...
Получаются примерно такие менюшки:
Как было предложено выше через "якобы" переменные такие менюшки слишком громоздко создавать. Переменных в менюшках несколько сотен.
Как всё страшно и как много кривулек на графике.
Страшно и много - это для тех, кто не знает, как все это работает.
За год последнюю версию скачали более 10 000 раз.
Эти кривульки при правильном применении дают очень хорошие прогнозы по точкам входа и выхода. В отличие от большинства известных индикаторов.
В один метод класса передается значение переменной.
Допустим переменная имеет имя tmp. Со значением этой переменной производятся какие-то действия.
Другой метод класса получает данные из какого-то источника. И должен эти данные передать переменной tmp.
Первый метод может отработать сегодня. А второй метод может запуститься через неопределенное время.
Как можно сохранить имя переменной при ее использовании в первом методе, так чтобы во втором методе в тексте программы явно не задавать имя переменной tmp, а брать его из сохраненного в первом методе источника.
Наборы переменных, с которыми работает первый метод могут быть разными. Соответственно второй метод должен манипулировать с тем набором переменных, которые передавались в первый метод. Но нет желания вручную прописывать названия переменных во втором методе. Можно допустить ошибку в коде. Наборов переменных может быть много и состав их может быть неизвестен заранее.
схожую проблему решал за счёт таблиц - "продвинутых" двумерных массивов. С отдельными классами "ссылка-на-элемент-таблицы".