Кто-нибудь решал такую задачу с переменными... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверно класс, в классе переменная, передавать ссылку на класс.
Наверно класс, в классе переменная, передавать ссылку на класс.
Спасибо. Проверю, как это работает.
У меня более громоздко получилось.
Наверно класс, в классе переменная, передавать ссылку на класс.
При компиляции выдается ошибка:
'Fun1' - no one of the overloads can be applied to the function call
Компилировал такие строки:
double _xx=100;
cl.Fun1(_xx); // указание переменной
cl.Fun2(15); // что-то делаем с переменой (присваиваем ей значение 15)
=============================
Буду делать под свою задачу. Решение не универсальное. Но рабочее.
При компиляции выдается ошибка:
'Fun1' - no one of the overloads can be applied to the function call
Компилировал такие строки:
double _xx=100;
cl.Fun1(_xx); // указание переменной
cl.Fun2(15); // что-то делаем с переменой (присваиваем ей значение 15)
=============================
Буду делать под свою задачу. Решение не универсальное. Но рабочее.
Потому-что вы передаете в метод класса обычную переменную double. На обычную переменную ссылку не получить. Поэтому вместо обычных переменных используется класс в котором в секции public есть переменная.
Потому-что вы передаете в метод класса обычную переменную double. На обычную переменную ссылку не получить. Поэтому вместо обычных переменных используется класс в котором в секции public есть переменная.
Помещать заранее переменные в класс не подходит. Все переменные являются extern переменными. Точнее, их подменами.
Сделал по своему. Заодно получилось сделать универсальный алгоритм создания меню, который исключает внесение ошибок в программе при выводе большого количества пунктов меню. Сейчас в 15 менюшках 28 переменных можно редактировать. Некоторые переменные выводятся во многих меню. Суммарно получается 77 экземпляров переменных. Каждый экземпляр сохраняется и подключается в работу индикатора при выводе соответствующего меню. В пределе, в индикаторе около 400 extern переменных. Но в новых менюшках будут не все, а где-то 250. Алгоритм позволяет быстро создавать меню. Необходимо сейчас перевести в объекты меню выбора цвета (ранее это было сделано в процедурном стиле) и, возможно, битовые переменные. Остальные переменные (которые не входят в 250 избранных) другими способами редактируются через графический интерфейс. И небольшое количество останется, как и было ранее - редактирование через стандартное меню изменения параметров.
Сейчас можно мгновенно несколькими щелчками мыши настроить один из 21 зигзагов для поиска приемлемых экстремумов. И вывести нужные графические инструменты.
Дополнительные меню, надеюсь, позволят с такой же легкостью настраивать сами графические инструменты. Что ранее было затруднительно. Выбрать в меню редактирования параметров один из почти 400 параметров и отредактировать его ...
Помещать заранее переменные в класс не подходит. Все переменные являются extern переменными. Точнее, их подменами.
Сделал по своему. Заодно получилось сделать универсальный алгоритм создания меню, который исключает внесение ошибок в программе при выводе большого количества пунктов меню. Сейчас в 15 менюшках 28 переменных можно редактировать. Некоторые переменные выводятся во многих меню. Суммарно получается 77 экземпляров переменных. Каждый экземпляр сохраняется и подключается в работу индикатора при выводе соответствующего меню. В пределе, в индикаторе около 400 extern переменных. Но в новых менюшках будут не все, а где-то 250. Алгоритм позволяет быстро создавать меню. Необходимо сейчас перевести в объекты меню выбора цвета (ранее это было сделано в процедурном стиле) и, возможно, битовые переменные. Остальные переменные (которые не входят в 250 избранных) другими способами редактируются через графический интерфейс. И небольшое количество останется, как и было ранее - редактирование через стандартное меню изменения параметров.
Все переменные являются extern переменными. Точнее, их подменами.
Все-таки, PL/1... Редактор связей.
Все переменные являются extern переменными. Точнее, их подменами.
Все-таки, PL/1... Редактор связей.
С помощью MQL все сделал.
Понимаю. JCL не понадобился. Мастерство не пропьешь.
Помещать заранее переменные в класс не подходит...
Значит не в этом задача была, а как понял в том, что бы выполнить пересчет индикатора после подмены значения параметра.