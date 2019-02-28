Подскажите какие бывают разделители префикса и суффикса валютных пар - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще, по СFD и металлам один и тот-же символ может у каждого называться по-разному, с ними проблема
подскажите, символьные коды они и в Африке символьные коды?
То есть они везде одинаковые?
может в эту сторону мне начать копать и просто преобразовать имя символа в код на выходе и входе?
Для форекса складываем валюту маржи и валюту прибыли. Для CFD всё индивидуально.
Ну да, работает. Мне такое даже не приходило в мысли)
Для форекса складываем валюту маржи и валюту прибыли. Для CFD всё индивидуально.
Спасибо! Итс воркинг
Спасибо, но немного не то.
Ваша функция возвращает есть ли символ с таким названием в обзоре рынка или нет, а мне нужно получить чистое название символа без префиксов и суффиксов.
StringFind не представляю как использовать
например: в одном терминале EURUSD_m, на другом терминале i.EURUSD, мне нужно чтобы они друг друга поняли что это один и тот-же символ.
задавать префиксы/суффиксы, название символа через внешние переменные можно конечно, но хочется сделать это все на автомате.
И плевать на каком боку у символа тюбетейка, и как она одета
Как-то так
Прикол.
Вот только только написал
Спасибо.
Но я не понял что делает ваша функция, из маленьких символов делает большие?
PS
теперь не страшны не префиксы не суффиксы и не какие маленькие буквы и символы :)