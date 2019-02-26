Глюк мт4 или я что-то делаю не так? - страница 2
Какая разница что откуда перекочевывает. Если это есть в справке, значит это должно работать. А иначе как можно доверять справке??? Для чего тогда справка?
А чтобы жизнь мёдом не казалась.)
никому и ничему в этой жизни доверять нельзя, даже самому себе.
напишите в сервисдеск, они изменят этот пункт в справке.
а вы как програмист ищите обходной путь, я вам его уже назвал выше.
мт4 не поддерживается больше, поэтому на него забили
ну и...?
В МТ5 работает