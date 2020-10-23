Библиотеки: ArrayZigZag
value=iCustom(m_inp_symbol,m_inp_timeframes,"ZigZag",m_inp_depth,m_inp_deviation,m_inp_backstep,0,i);
Это в какой платформе iCustom возвращает сразу значение индикатора? В MQL5 iCustom возвращает хэндл.
За идею и за пример спасибо!
МТ4
да именно идея мне понравилась вот и опубликовал - если в ТС используется анализ нескольких значений индикатора, то с помощью динамических списков не сложно сделать удобное использование данных как в обычном массиве - как вариант индикаторы рисующие стрелочки, можно "сложить" в массив и использовать, например, анализ нескольких комбинаций значения индикатора
к сожалению, я мало пишу под МТ5, мало практики, поэтому и не публикую, но думаю не сложно написать аналогичный класс и под МТ5
Добрый день. Запихал все файлы по нужным местам. на график не переносится.
выдает ошибку. можете исправить?
проверил, да в новой версии терминала выдал ошибку, нужно в файле ArrayZigZag.mqh строку
CArrayZigZag::SearchZZInHst(void)
заменить на:
void CArrayZigZag::SearchZZInHst(void)
обновил в КБ этот файл ( ArrayZigZag.mqh )
спасибо. не рисует ZZ точки
и не должно рисовать
индикатор это пример использования библиотеки
библиотека позволяет обращаться к вершинам ЗигЗага как к обычному массиву, это удобно, например для выгрузки вершин ЗЗ в файл или для анализа взаимосвязей между вершинами ЗЗ для нейросетей
вы эти линии скрыли? если да, можете сделать видимыми?
я просто собираюсь по нему индикатор написать? Ведь он намного лучше стандартного Зигзага..
я не знаю как еще обьяснить
это библиотека и пример работы с ней
я просто собираюсь по нему индикатор написать? Ведь он намного лучше стандартного Зигзага..
это стандартный ЗигЗаг из поставки терминала, в коде есть этот вызов ЗЗ
value=iCustom(m_inp_symbol,m_inp_timeframes,"ZigZag",m_inp_depth,m_inp_deviation,m_inp_backstep,0,i);
понял. спасибо
Здравствуйте! Спасибо за публикацию.
Как я понимаю это простой зигзаг с нумерацией пиков, подскажите пожалуйста как Вашу идею приделать к МТ5 в MQL5???
ArrayZigZag:
Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4
Автор: Igor Makanu