Библиотеки: ArrayZigZag

ArrayZigZag:

Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4

Автор: Igor Makanu

  
value=iCustom(m_inp_symbol,m_inp_timeframes,"ZigZag",m_inp_depth,m_inp_deviation,m_inp_backstep,0,i);

Это в какой платформе iCustom возвращает сразу значение индикатора? В MQL5 iCustom  возвращает хэндл.


За идею и за пример спасибо!

 
МТ4

да именно идея мне понравилась вот и опубликовал - если в ТС используется анализ нескольких значений индикатора, то с помощью динамических списков не сложно сделать удобное использование данных как в обычном массиве - как вариант индикаторы рисующие стрелочки, можно "сложить" в массив и использовать, например, анализ нескольких комбинаций значения индикатора

к сожалению, я мало пишу под МТ5, мало практики, поэтому и не публикую, но думаю не сложно написать аналогичный класс и под МТ5

 

Добрый день. Запихал все файлы по нужным местам. на график не переносится.

выдает ошибку. можете исправить?


 
проверил, да в новой версии терминала выдал ошибку, нужно в файле ArrayZigZag.mqh строку 

CArrayZigZag::SearchZZInHst(void)

заменить на:

void CArrayZigZag::SearchZZInHst(void)

обновил в КБ этот файл ( ArrayZigZag.mqh )

 
спасибо. не рисует ZZ точки


 
Igor Gluschenko:

спасибо. не рисует ZZ точки


и не должно рисовать

индикатор это пример использования библиотеки

библиотека позволяет обращаться к вершинам ЗигЗага как к обычному массиву, это удобно, например для выгрузки  вершин ЗЗ в файл или для анализа взаимосвязей между вершинами ЗЗ для нейросетей

 
вы эти линии скрыли? если да, можете сделать видимыми?

я просто собираюсь по нему индикатор написать? Ведь он намного лучше стандартного Зигзага..

 
я не знаю как еще обьяснить

это библиотека и пример работы с ней

понял. спасибо

 
Здравствуйте! Спасибо за публикацию.

Как я понимаю это простой зигзаг с нумерацией пиков, подскажите пожалуйста как Вашу идею приделать к МТ5 в MQL5???

