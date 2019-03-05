Я не могу принять сообщение, которое я не могу принять. - страница 4
смотрите правила маркета https://www.mql5.com/zh/market/rules -- пункт VII.5
VII.5. .转到卖家账户的产品付款将被冻结一周以期批准。如果审批过程中没有显示违反付款的情况，买家转移的金额会在指定周期内自动解锁，并可以从卖家账户提取。
Спасибо за ваш ответ, но в процессе нет нарушений, покупатель выполняет обычную операцию заказа, но сумма заблокирована, и причина не запрашивается.
Ждите семь дней. Вы продавец и должны знать такие нюансы.
Если Вы наведёте мышкой на платёж - во всплывающем сообщении будет указан срок.
привет это нормально , но это не нормально, ,это отличается
Вам нужно считать. Пример: покупка 2 числа. Ждём 7 дней. Выплата 10 числа:
У повторю: наведите мышку на платёж: смотрите в сплывающем окне свой срок выплаты.
Проверил. Вроде и на китайском тоже самое написано:
我检查。好像用中文写的：
Да, это правильный дисплей, но я показываю операцию блокировки
Эти два не один и тот же дисплей
Я отправил две фотографии и не знал, почему они не появились.
Наведите мышкой на платёж. Смотрите срок во всплывающем окне.
Вы пытаетесь показать Ваши продажи.
Все уже всё увидели.
Такая блокировка бывает (у меня было 2 раза за 7 лет) - когда платеж был через PayPal - и он не прошел (не знаю причину) и операция долго была заблокировна.
Потом платеж вернули и отменили. Неправильный платеж. Проблема с платежем.