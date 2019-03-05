Я не могу принять сообщение, которое я не могу принять. - страница 4

Andrey F. Zelinsky :

смотрите правила маркета  https://www.mql5.com/zh/market/rules  -- пункт VII.5

VII.5. .转到卖家账户的产品付款将被冻结一周以期批准。如果审批过程中没有显示违反付款的情况，买家转移的金额会在指定周期内自动解锁，并可以从卖家账户提取。


Спасибо за ваш ответ, но в процессе нет нарушений, покупатель выполняет обычную операцию заказа, но сумма заблокирована, и причина не запрашивается.

 
Rui Chen:

Ждите семь дней. Вы продавец и должны знать такие нюансы.

Если Вы наведёте мышкой на платёж - во всплывающем сообщении будет указан срок.

 
Vladimir Karputov :

привет это нормально  , но это не нормально,  ,это отличается

 
Rui Chen:

Вам нужно считать. Пример: покупка 2 числа. Ждём 7 дней. Выплата 10 числа:

У повторю: наведите мышку на платёж: смотрите в сплывающем окне свой срок выплаты.

 

Проверил. Вроде и на китайском тоже самое написано:


 
Vladislav Andruschenko :

我检查。好像用中文写的：


Vladimir Karputov :

你需要数数。示例：购买2个号码。我们等了7天。第10天付款：

我再说一遍：将鼠标悬停在付款上：在弹出窗口中查看付款条件。

Vladimir Karputov :

Vladimir Karputov :

Я отправил две фотографии и не знал, почему они не появились.

 
Rui Chen:

Наведите мышкой на платёж. Смотрите срок во всплывающем окне.

 
Rui Chen:

Вы пытаетесь показать Ваши продажи. 

Все уже всё увидели. 

Такая блокировка бывает (у меня было 2 раза за 7 лет) - когда платеж был через PayPal - и он не прошел (не знаю причину) и операция долго была заблокировна. 

Потом платеж вернули и отменили. Неправильный платеж. Проблема с платежем. 

