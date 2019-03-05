Я не могу принять сообщение, которое я не могу принять. - страница 2

Rui Chen:

Проблема была написана в службу поддержки, но не было никакого ответа.

как давно вы писали в сервисдеск?

они не всегда отвечают быстро, надо подождать ответ.

но финансовые вопросы решает только сервисдеск.

 
Andrey F. Zelinsky:

вы писали в сервисдеск -- вот сюда https://www.mql5.com/ru/users/strong_dragon/servicedesk ?

у вас финансовый вопрос -- такие вопросы решает сервисдеск.

 
Andrey F. Zelinsky:

你在服务台写了多长时间了？

他们并不总是快速回应，你必须等待答案。

但财务问题只能由服务台解决。

还有很多中国人有这个问题，他们已经写给服务台半个多月了，但是没有任何回应

 
Andrey F. Zelinsky:

вы можете скопировать ответ сервсидеска в виде текста, а не в виде картинки?

service desk have no any response,

 
Rui Chen:

还有很多中国人有这个问题，他们已经写给服务台半个多月了，但是没有任何回应

вы в сервисдеск написали вопрос в пятницу.

суббота и воскресенье выходной.

подождите, что вам ответят в понедельник.

 
Andrey F. Zelinsky:

i know,thank you for your support~

 
Rui Chen:

¡Pasaremos!

 
Andrey F. Zelinsky:

Андрей, ты крут, уже рубишь на китайском ) 

 
Alexey Volchanskiy:

Скоро почти вся молодёжь Беларуси будет на нём лабать)

 
Alexey Volchanskiy:

отьки нннада?

