Я не могу принять сообщение, которое я не могу принять. - страница 2
Проблема была написана в службу поддержки, но не было никакого ответа.
как давно вы писали в сервисдеск?
они не всегда отвечают быстро, надо подождать ответ.
но финансовые вопросы решает только сервисдеск.
вы писали в сервисдеск -- вот сюда https://www.mql5.com/ru/users/strong_dragon/servicedesk ?
у вас финансовый вопрос -- такие вопросы решает сервисдеск.
你在服务台写了多长时间了？
他们并不总是快速回应，你必须等待答案。
但财务问题只能由服务台解决。
还有很多中国人有这个问题，他们已经写给服务台半个多月了，但是没有任何回应
вы можете скопировать ответ сервсидеска в виде текста, а не в виде картинки?
service desk have no any response,
还有很多中国人有这个问题，他们已经写给服务台半个多月了，但是没有任何回应
вы в сервисдеск написали вопрос в пятницу.
суббота и воскресенье выходной.
подождите, что вам ответят в понедельник.
i know,thank you for your support~
¡Pasaremos!
Андрей, ты крут, уже рубишь на китайском )
Скоро почти вся молодёжь Беларуси будет на нём лабать)
