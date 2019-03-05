Я не могу принять сообщение, которое я не могу принять. - страница 5

Vladimir Karputov :

将鼠标悬停在付款上。在弹出窗口中查看该术语。

это показывает операцию блокировки и нет времени ~

 
Vladislav Andruschenko :

Rui Chen:

Ждать.


вот у меня были такие проблемы:


всплывающие подсказки  исчезают, в попытке сделать скриншот

 
Vladislav Andruschenko :

где это находится?

 
Rui Chen:

В ваших платежах. 

Ждите, пока операция разблокируется. Времени нет потому, что платеж подозрительный.

 
Vladislav Andruschenko :

Считается ли покупатель успешной покупкой или неудачей?

 
Rui Chen:

Считается ли покупатель успешной покупкой или неудачей?


Если появился замок без времени, то это подозрительный платеж. 

Я думаю (по опыту и обсуждениям, которые я читал), что такой платеж еще не проведен системой. 

У меня таких платежей было несколько штук. 

