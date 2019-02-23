Впс на ubuntu, debian, centos. - страница 2
ВПС - виртуальный компьютер, на сервере таких может быть много. Каждый ВПС использует свою ОС, можно сделать тот же веб-сервер (типа сервер в сервере :), ftp, mail server, dns server и т.д. если упрощенно.
если потребность именно в Линукс, рекомендую начать с Убунту. Метатрейдер работает через wine... но бывают приколы...
Разницы в цене нету, да и не было если в правильном месте брать или маркетинг ценовой у некоторых контор.
виртуальная машинка? ага понял. хороший вариант.
---
wine попробовал поставить на убунту, не пошло пока
чо то написало про дисплей и "Х"...
разбираться надо
Как минимум нужно установить иксы. Они автоматически ставятся когда устанавливается любое графическое рабочее окружение. И уже через удаленный рабочий стол, продолжаете работать...
ну да я это понял. графического окружения у мну нет. подключаюсь по ssh
как быть?
Linux и ему подобные, этой теме малость все показано.P.S. Ну и не совсем по теме. Экспериментировать и тренироваться лучше на домашней виртуалке. А уже когда более менее уверенно себя почувствуете лезть к себе на сервер. Меньше будет шишек и матюгов и с плевками в монитор. Да и больше вероятность того что не запорите работоспособный сервер
уже ;)
давно хотел переустановитьграфику воткну по пути и всё будет