Отрисовка объектов на одном типе графика
Добрый день!
Может кто подскажет, есть такой помощник, который отрисовывает на одном типе графика объекты разом.
т.е открыты например USDCAD несколько окон, например USDCAD M15, USDCAD H1, USDCAD H4
Я накладываю например прямоугольник и что бы он разом отрисовывался на всех этих графиках, а так же при редактировании
Да, есть такие. Смотрите в Маркете и Code Base. Много разных.
Навскидку не встречал, но такой советник сделать легко. Только вот зачем это? ))
как вы себе представляете проекцию прямоугольника с M15 на H4 ?
как вы себе представляете проекцию прямоугольника с M15 на H4 ?
Он наверняка не программист и думает, что он рисуется по четырем точкам с графическими координатами. Подскажем ТС, что прямоугольник, который рисуется кнопкой в терминале, рисуется по двум ценам и двум временам, так что он масштабируется при смене ТФ.
Можно и по графическим координатам, но придется делать больше телодвижений.
В классе CCanvas есть:
Рисует прямоугольник по двум точкам.
void Rectangle(
int x1, // координата X
int y1, // координата Y
int x2, // координата X
int y2, // координата Y
const uint clr // цвет
);
Все уже написано до нас )) Таких инструментов много готовых есть, платных и бесплатных.
Да легко ))
Пятница, даешь шутничные пятки )
