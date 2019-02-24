есть ли программы для оптимизации советников лучше чем мт5?(если да,то в каких планах? например: скорость и т.д.) - страница 3
можно продублировать книгу?)
упустил её видимо
Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
спасибо!обязательно гляну..
как вы отслеживаете ответы на форуме и новые сообщения там же?
может есть лайфхак..я всякий раз запоминаю последнее число сообщений
Только вот так
Ну и ещё в ленте появляются новые темы "друзей"
спасибо!понял)
вот)человек понял)..
Надо всегда писать предельно четко, тут не театр с импровизациями, никто не обязан догадываться о недосказанном. Жорж все верно написал. А то такие заказчики достали, в ТЗ фичу не укажут, а потом, - ну это же и так должно быть понятно ))
Генерация тиков на МТ4 очень сильно отличается от реальной. Ну, если у тебя она совпадает - да, то и качество тестирования будет хорошим, но как этого добиться ?
Лично мне - куда проще использовать МТ5, в котором есть режим "все тики на основе реальных".
Если так приспичило тестировать в МТ4, есть бесплатный QuantDataManager, качает с Дукаса, может делать .fxt. Но я уже давно делаю все мультиплатформ, тестирую в МТ5 на реальных тиках, а торгую иногда еще на МТ4, так как хороших центовиков на МТ5 не нашел, с хеджированной маржой == 0;
Надо всегда писать предельно четко, тут не театр с импровизациями, никто не обязан догадываться о недосказанном. Жорж все верно написал. А то такие заказчики достали, в ТЗ фичу не укажут, а потом, - ну это же и так должно быть понятно ))
там предельно всё понятно написано! агентов тестирования нет в мт4!
поэтому злитесь на других)
Кстати, а кто-нибудь пробовал зарабатывать в качестве Агента тестирования? Какие там расценки?
я пробовал подключать агентов..
к примеру примерно за 10 долларов я завершал оптимизацию на которую используя мощность моего компьютера понадобилось бы
несколько лет)..
число агентов участвующих в моей оптимизации было более 1000(компьютеров)
таким образом всего несколько минут и готово..оптимизация завершина ..
так вот поделите эти 10 долларов на тысячи компьютеров) и поймёте примерную выгоду)
В цифрах нестыковка. Берем "всего несколько минут" = 5, умножаем на "более 1000 (компьютеров)" = 4000, получается 20000 минут, или меньше 14 суток. Если Ваш компьютер по мощности даже в 2 раз слабее среднего среди этих 4000 компьютеров, в одиночку он сделал бы то же самое меньше, чем за 28 суток. Далеко не "несколько лет". Ошибка в примерной выгоде по крайней мере в несколько десятков раз.
Поправьте, пожалуйста, мой прикидочный расчет, если видите ошибку. Вопрос интересный.