есть ли программы для оптимизации советников лучше чем мт5?(если да,то в каких планах? например: скорость и т.д.) - страница 3

Новый комментарий
 
Pavel Malyshko:

можно продублировать книгу?)
упустил её видимо

Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

 
Ilya Malev:

Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

спасибо!обязательно гляну..
как вы отслеживаете ответы на форуме и новые сообщения там же?
может есть лайфхак..я всякий раз запоминаю последнее число сообщений

 
Pavel Malyshko:

как вы отслеживаете ответы на форуме и новые сообщения там же?
может есть лайфхак..

Только вот так

Ну и ещё в ленте появляются новые темы "друзей"

 
Ilya Malev:

Только вот так

Ну и ещё в ленте появляются новые темы "друзей"

спасибо!понял)

 
Pavel Malyshko:

вот)человек понял)..

Надо всегда писать предельно четко, тут не театр с импровизациями, никто не обязан догадываться о недосказанном. Жорж все верно написал. А то такие заказчики достали, в ТЗ фичу не укажут, а потом, - ну это же и так должно быть понятно ))

 
Georgiy Merts:

Генерация тиков на МТ4 очень сильно отличается от реальной. Ну, если у тебя она совпадает - да, то и качество тестирования будет хорошим, но как этого добиться ?

Лично мне - куда проще использовать МТ5, в котором есть режим "все тики на основе реальных".

Если так приспичило тестировать в МТ4, есть бесплатный QuantDataManager,  качает с Дукаса, может делать .fxt. Но я уже давно делаю все мультиплатформ, тестирую в МТ5 на реальных тиках, а торгую иногда еще на МТ4, так как хороших центовиков на МТ5 не нашел, с хеджированной маржой == 0;

 
Alexey Volchanskiy:

Надо всегда писать предельно четко, тут не театр с импровизациями, никто не обязан догадываться о недосказанном. Жорж все верно написал. А то такие заказчики достали, в ТЗ фичу не укажут, а потом, - ну это же и так должно быть понятно ))

там предельно всё понятно написано! агентов тестирования нет в мт4!
поэтому злитесь на других)

 
Кстати, а кто-нибудь пробовал зарабатывать в качестве Агента тестирования? Какие там расценки?
 
SURANIKI:
Кстати, а кто-нибудь пробовал зарабатывать в качестве Агента тестирования? Какие там расценки?

я пробовал подключать агентов..
к примеру примерно за 10 долларов я завершал оптимизацию на которую используя мощность моего компьютера понадобилось бы 
несколько лет)..
число агентов участвующих в моей оптимизации было более 1000(компьютеров)
таким образом всего несколько минут и готово..оптимизация завершина ..
так вот поделите эти 10 долларов на тысячи компьютеров) и поймёте примерную выгоду)

 
Pavel Malyshko:

я пробовал подключать агентов..
к примеру примерно за 10 долларов я завершал оптимизацию на которую используя мощность моего компьютера понадобилось бы 
несколько лет)..
число агентов участвующих в моей оптимизации было более 1000(компьютеров)
таким образом всего несколько минут и готово..оптимизация завершина ..
так вот поделите эти 10 долларов на тысячи компьютеров) и поймёте примерную выгоду)

В цифрах нестыковка. Берем "всего несколько минут" = 5, умножаем на "более 1000 (компьютеров)" = 4000, получается 20000 минут, или меньше 14 суток. Если  Ваш компьютер по мощности даже в 2 раз слабее среднего среди этих 4000 компьютеров, в одиночку он сделал бы то же самое меньше, чем за 28 суток. Далеко не "несколько лет". Ошибка в примерной выгоде по крайней мере в несколько десятков раз.  

Поправьте, пожалуйста, мой прикидочный расчет, если видите ошибку. Вопрос интересный.

1234
Новый комментарий