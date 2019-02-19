Нарисуйте непересекающиеся линии через индикатор
Просто горизонтальные линии. Нет связи между ними. Как я могу это сделать? Пожалуйста, дайте мне знать.
используйте 2 буфера попеременно вместо 1
use 2 buffers alternately instead of 1
Отрисовка на барах, которые не участвуют в расчете индикатора, будет зависеть от значений в индикаторных буферах:
- Бары, для которых значения обоих индикаторных буферов равны 0, не участвуют в отрисовке индикатора. То есть область с нулевыми значениями не будет закрашиваться.
Или вариант 2: DRAW_SECTION
человек не указал что пользуется Мт5, значит скорее всего пользуется Мт4.
оба варианте не подходят. так как у него нет пустого бара между линиями.
прикрепите исходник, подскажем.
Ошибочное утверждение. Это форум MQL5.
А мне вот стало интересно, тс на форуме меньше года, рейтинг за 1000, а вопросы.... Обычно такие задают с р10-100...
Возможно, я не прав, но странно это как-то...
У меня есть следующий индикатор выхода:
Я прикрепил индикатор
Я хочу иметь такой вывод:
Просто горизонтальные линии. Нет связи между ними. Как я могу это сделать? Пожалуйста, дайте мне знать.
Поищите в индикатор вроде ZigZag_hist, он рисует именно такие линии.
Слишком простой вопрос? Тогда где ваш ответ на него?
Я взял стандартный пример для стиля DRAW_LINE, ввёл настройку
//--- The 0 (empty) value will mot participate in drawing PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
и на каждом пятом баре удалял линию
//--- Block for calculating indicator values for(int i=0;i<rates_total;i++) { int rest=i%5; if(rest==0) LineBuffer[i]=0.0; else LineBuffer[i]=high[i]; }
В итоге получил разрывы:
Теперь, когда ясно как делать разрывы, Вы без труда модифицируете этот пример.
