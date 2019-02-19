Нарисуйте непересекающиеся линии через индикатор

У меня есть следующий индикатор выхода:

indicator output

Я прикрепил индикатор

Я хочу иметь такой вывод:

utput

Просто горизонтальные линии. Нет связи между ними. Как я могу это сделать? Пожалуйста, дайте мне знать.

 
jaffer wilson :

используйте 2 буфера попеременно вместо 1

 
TheXpert :

Как я могу это сделать? Пожалуйста, вы можете сделать это?

 
jaffer wilson:

DRAW_FILLING

Или вариант 2: DRAW_SECTION

Vladimir Karputov:

человек не указал что пользуется Мт5, значит скорее всего пользуется Мт4.
оба варианте не подходят. так как у него нет пустого бара между линиями. 

jaffer wilson:

прикрепите исходник, подскажем.

 
Nikolay Khrushchev:

Ошибочное утверждение. Это форум MQL5. 

А мне вот стало интересно, тс на форуме меньше года, рейтинг за 1000, а вопросы.... Обычно такие задают с р10-100...

Возможно, я не прав, но странно это как-то...

 
jaffer wilson:

Поищите в индикатор вроде ZigZag_hist, он рисует именно такие линии.

 
Сергей Таболин:

Слишком простой вопрос? Тогда где ваш ответ на него?

 

Я взял стандартный пример для стиля DRAW_LINE, ввёл настройку

//--- The 0 (empty) value will mot participate in drawing 
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

и на каждом пятом баре удалял линию

//--- Block for calculating indicator values 
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      int rest=i%5;
      if(rest==0)
         LineBuffer[i]=0.0;
      else
         LineBuffer[i]=high[i];
     }

В итоге получил разрывы:

Теперь, когда ясно как делать разрывы, Вы без труда модифицируете этот пример.

Файлы:
DRAW_LINE.mq5  6 kb
12
