Проблема регистрации Продавцом - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так он заливает как вы рекомендуете, через телефон и тоже не может
короче, тупик, тупняк и крепкий маразм...
Задачи непременно принять в Продавцы всех желающих не ставится. Так что не нужно рассчитывать, что кто-то придет и поможет пройти автоматическую процедуру регистрации.
когда то, давным давно, сейчас даже не помню когда, когда модерация балы еще "живая"
прошёл регистрацию продавца в считанные дни, загрузив скан паспорта в формате PNG
скан делал на МФУ
Приветствую всех!
Долго и нудно разрабатывал робота. Наконец, получился! А зарегистрироваться продавцом не могу. Делаю фотографии смартфоном, никуда их не переношу. В тот же час отправляю со смартфона на свою страницу регистрации Продавцом, но приходит ответ:
"Фото документа или фото с QR-кодом было обработано сторонней программой. Пожалуйста, сделайте заново фото и загрузите его без редактирования."
Но я не обрабатывал, загрузил фото сразу после его получения. И вот в это все уперлось. Где выход, не знаю. Подскажите, пожалуйста!
С уважением
Добрый день.
Не далее как сегодня зарегистрировался продавцом (до этого целую неделю система ругалась непонятно на что, но скорее всего на качество фото):
1. По фотографии система ругнулась, что разрашение фото не соответствует требуемому (сейчас не помню точно,но по пикселам разрешение вроде как д.б. больше 2592х1544, т.е. это более 4 Мп, я фотографировал на 5 Мп).
2. С телефона по usb кабелю файл перекинул на комп, с него и загрузил фото. Ничего с ним по требованиям не делал.
3. Все загрузил, далее появилось окно с кодом sms.
4. sms ввел, далее высветилось предупреждение, что проверка будет 10 дней.
4. Через 30-40 мин пришел ответ, что все нормально "Вы зарегистрированы..." и прочее.
Возможно это поможет...
как система отличает на чем сделан графический файл, цветной сканер, телефон или фотоаппарат
графические файлы имеют единый стандарт, например JPG или PNG
по атрибутам:
если не ошибаюсь то атрибутов к файлу может быть много, редактировать атрибуты можно только в специальных программах
как система отличает на чем сделан графический файл, цветной сканер, телефон или фотоаппарат
графические файлы имеют единый стандарт, например JPG или PNG
По специальному скрипту установленному на сервере, например на Perl
Расширение файла .jpg .png и все остальные не означает что там именно тот файл который пытаются скормить системе, далее производится проверка по тегам внутри файла на соответствие заданным параметрам... это если очень коротко.