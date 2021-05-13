Паттерн треугольник

Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?
 
Vladimir Baskakov:
Как вы определяете куда пойдет цену?

Монетку можно подкинуть. Орел - пойдет вверх. Решка - пойдет вниз. А вот если в воздухе зависнет то тогда смотрим куда цена пробила треугольник. :)

 

Основы: https://www.investopedia.com/university/charts/charts5.asp

Vladimir Baskakov:
Как вы определяете куда пойдет цена?
С помощью индикатора ЗигЗаг, минимальных определений и вычислений.
 
Vladimir Baskakov:
Как вы определяете куда пойдет цена?

Никак.  Да и смысла нет. Куда пойдет, туда и мы :)    Там важней правильные экстремумы выбрать, для построения ( обязательно принадлежащих одной размерности).  Впрочем как и для любых других паттернов.    А за направление чо переживать.   Если  всеж не угадаем, расширяющий треугольник нарисуется,  пробив сначала верх, потом низ -  так стоп для этого есть.

 
Vladimir Baskakov:
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?

В треугольнике 1 ая волна основная  последующие будут формироваться в " теле " 1-ой ( принцип " внутреннего бара" ) , если только не расширяющая структура , т.е. основное движение можно ожидать за границами 1- ой волны . В целом структура консолидации и в анализе предыдущего движения прогнозируется выставление объёмов. 

 
Vladimir Baskakov:
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?

удивительный вопрос..если бы всё было так просто..то пользователи знающие куда пойдёт цена не сидели бы на форуме)..
есть только вероятности..определённые закономерности..и не может быть никакого определения 100% направления движения..
данный вопрос вызывает ассоциацию такую: как совершать 100% прибыльных сделок и никогда не проигрывать)..

Pavel Malyshko:

удивительный вопрос..если бы всё было так просто..то пользователи знающие куда пойдёт цена не сидели бы на форуме)..
есть только вероятности..определённые закономерности..и не может быть никакого определения 100% направления движения..
данный вопрос вызывает ассоциацию такую: как совершать 100% прибыльных сделок и никогда не проигрывать)..

Не, удивительно, что надо найти паттерн, чтобы не знать куда пойдет цена, вопрос: зачем такой паттерн:)?
 
Vladimir Baskakov:
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?

В чем смысл вопроса? В том как вообще опредлелить куда пойдет цена или как определить куда пойдет цена в паттерне треугольник?

Если вопрос про паттерн треугольник, то в зависимости от того, какими методами паттерн выявляется.

 
Wizard2018:

Никак.  Да и смысла нет. Куда пойдет, туда и мы :)    Там важней правильные экстремумы выбрать, для построения ( обязательно принадлежащих одной размерности).  Впрочем как и для любых других паттернов.    А за направление чо переживать.   Если  всеж не угадаем, расширяющий треугольник нарисуется,  пробив сначала верх, потом низ -  так стоп для этого есть.

Визард, Вы не могли бы уточнить, про какую "размерность" Вы говорите ? Размерность на графике одна — это цена инструмента, есть ещё время. Что Вы имеете ввиду ?

 
Vladimir Baskakov:
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?

Будем считать, что у треугольника две стороны: нижняя и верхняя (вертикальную сторону игнорируем). Если нижняя сторона почти горизонтальна, то цена, после пробития, скорее всего пойдёт вверх.

И наоборот: если верхняя сторона почти горизонтальна, то цена, после пробития, скорее всего пойдёт вниз.

Но могут быть и исключения из этого правила, например, такое:


