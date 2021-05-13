Паттерн треугольник
Как вы определяете куда пойдет цена?
Монетку можно подкинуть. Орел - пойдет вверх. Решка - пойдет вниз. А вот если в воздухе зависнет то тогда смотрим куда цена пробила треугольник. :)
Основы: https://www.investopedia.com/university/charts/charts5.asp
- www.investopedia.com
Как вы определяете куда пойдет цена?
Как вы определяете куда пойдет цена?
Никак. Да и смысла нет. Куда пойдет, туда и мы :) Там важней правильные экстремумы выбрать, для построения ( обязательно принадлежащих одной размерности). Впрочем как и для любых других паттернов. А за направление чо переживать. Если всеж не угадаем, расширяющий треугольник нарисуется, пробив сначала верх, потом низ - так стоп для этого есть.
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?
В треугольнике 1 ая волна основная последующие будут формироваться в " теле " 1-ой ( принцип " внутреннего бара" ) , если только не расширяющая структура , т.е. основное движение можно ожидать за границами 1- ой волны . В целом структура консолидации и в анализе предыдущего движения прогнозируется выставление объёмов.
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?
удивительный вопрос..если бы всё было так просто..то пользователи знающие куда пойдёт цена не сидели бы на форуме)..
есть только вероятности..определённые закономерности..и не может быть никакого определения 100% направления движения..
данный вопрос вызывает ассоциацию такую: как совершать 100% прибыльных сделок и никогда не проигрывать)..
удивительный вопрос..если бы всё было так просто..то пользователи знающие куда пойдёт цена не сидели бы на форуме)..
есть только вероятности..определённые закономерности..и не может быть никакого определения 100% направления движения..
данный вопрос вызывает ассоциацию такую: как совершать 100% прибыльных сделок и никогда не проигрывать)..
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?
В чем смысл вопроса? В том как вообще опредлелить куда пойдет цена или как определить куда пойдет цена в паттерне треугольник?
Если вопрос про паттерн треугольник, то в зависимости от того, какими методами паттерн выявляется.
Никак. Да и смысла нет. Куда пойдет, туда и мы :) Там важней правильные экстремумы выбрать, для построения ( обязательно принадлежащих одной размерности). Впрочем как и для любых других паттернов. А за направление чо переживать. Если всеж не угадаем, расширяющий треугольник нарисуется, пробив сначала верх, потом низ - так стоп для этого есть.
Визард, Вы не могли бы уточнить, про какую "размерность" Вы говорите ? Размерность на графике одна — это цена инструмента, есть ещё время. Что Вы имеете ввиду ?
Как вы определяете куда пойдет цена? И как его условие можно прописать в индикаторе?
Будем считать, что у треугольника две стороны: нижняя и верхняя (вертикальную сторону игнорируем). Если нижняя сторона почти горизонтальна, то цена, после пробития, скорее всего пойдёт вверх.
И наоборот: если верхняя сторона почти горизонтальна, то цена, после пробития, скорее всего пойдёт вниз.
Но могут быть и исключения из этого правила, например, такое:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования