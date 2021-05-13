Паттерн треугольник - страница 3

Pavel Malyshko:

и что там на счёт трёх свечей,какие результаты?))

Выходной, к компу не подойти
 


Паттерн акула 32. Описание есть у Булковского.

Файлы:
123_SHARK.mq4  3 kb
 
Файлы:
EA_matryoshka_LOT.mq4  43 kb
EA_matryoshka.mq4  21 kb
 
poruchik:

это тесты по акуле? тогда зачем мартин?

 
Я просто разместил сову (не моя). Давайте без мартина сделаем.
 
смысла нету, 56 входов было , из них 24 закрыты без усреднения это меньше половины. и 32 сделки закрыты с мартином. даже при тп=сл получается убыточная стратегия.

 
Есть ли для mт5 треугольный индикатор ?-для 4 нашёл.... ***
