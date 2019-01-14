Функция Bars возвращает разные результаты на разных PC

Всем салют !

Может быть кто сталкивался с подобным.

В роботе запускаю функцию Bars.

Print("ordlife=",Bars(Symbols[s],PERIOD_D1,OrdTime[i],TimeCurrent()));

Результаты были правильными на двух разных PC пока я не перенес робота на другую машину (MT build 1940 и ОС Win 7 64bit, i7).

Откомпилировал там и получил в ответ 5000 баров хотя проверка показала что время установки ордера и текущее время определяются правильно.

На всех машинах терминал MT build 1940.

В чем может быть проблема ?

 
Возможно из-за настройки максимального числа баров на графике

 
Ilya Baranov:

Возможно из-за настройки максимального числа баров на графике

У меня ограничение в 5000 баров. Неужели не достаточно ?

Bars(Symbols[s],PERIOD_D1,TimeCurrent(),TimeCurrent()));

Возвращает тоже 5000. На других машинах естественно ноль )

Что интересно - в тестере всё в порядке а вот в реальном режиме глючит....

 

Установил максимальное значение баров в окне 20000 и перезапустил терминал. Заработало как положено.

Но вообще для того кто не в курсе это конкретная засада !

З.Ы. Предлагаю ввести на форуме отдельную тему "Засады терминала MT5" :-)

 
Хочу уточнить название темы. "Засады терминала MT5 у Кравченко".

У других засад нету. Особенно таких.

 
Alexey Viktorov:

Хочу уточнить название темы. "Засады терминала MT5 у Кравченко".

У других засад нету. Особенно таких.

Что сказать то хотели ? По существу проблемы.
 
Что сказать то хотели ? По существу проблемы.

Так уже сказал.

У других засад нету.

Да с таким большим рейтингом как у вас можно наверное за всех писать.... Русский язык только выучить осталось :)

 
Да с таким большим рейтингом как у вас можно наверное за всех писать.... Русский язык только выучить осталось :)

У Алексея не вижу ошибок правописания и пунктуации. У вас вижу.

А вам, кроме правописания Алексея, больше сказать нечего что-ли?

Вы проверяете наличие истории по запрашиваемым данным? Вы проверяете завершение синхронизации истории по запрошенным первый раз данным? Или вы сразу запрашиваете количество баров?

А если истории ещё нет, или она не синхронизирована полностью, что в этом случае должен вернуть Bars(), вы интересовались?

 
Да с таким большим рейтингом как у вас можно наверное за всех писать.... Русский язык только выучить осталось :)

Вот уж русскому языку меня учить не надо. Есть некоторые слова которые умышленно коверкаются, шутки ради и не только мной.

Постарайтесь найти причину по которой функция не видит историю, почему не подгружены данные. Ведь в вашем примере не текущий символ. А он вообще в MarketWatch отображается???

В тестере автоматом открываются ВСЕ символы к которым идёт обращение.

 
