Вы платите налоги с этого сайта? - страница 2
красиво звучит конечно, но про то куда они в итоге идут увы, ошибаетесь.... Вы просто не видели сметы на строительство где заказчиком выступает государство.
Я видел и участвовал в тендерах как заказчик (работал юристом в двух госучреждениях мелкого пошиба).
И самозанятые только 4 региона работают на данный момент.
не справедливая россия, в самых лучших регионах - самые лучшие условия для налогов) а где все херово , добить налогами и штрафами)
Если видели , а тем более принимали участие , то наверно имели долю в отках ?
Нет. Мое дело было составить конкурсную документацию или запрос котировок. Далее уже работала конкурсная комиссия с поступившими заявками или как их там. Не помню уже, 10 лет прошло с тех пор.
10 лет при современной динамики, это вечность...
Вопрос по доходу с mql5 понятен, тут мы в принципе депозит крупный не вносим и получаем всё от сервиса за работу, услугу это понятно. А вот уплата налога с дохода на рынке fx в РФ настолько нерегламентирован, что непонятно что считать доходом. Для себя себя я решил так. Внёс депозит на счёт 1000$, есть подтверждающий документ о переводе (скрин из мобильного банка и ТД) в течение года я вывожу деньги на карту. И пока я не выведу внесённые 1000$ я считаю их как вывод собственных средств. А когда уже суммы вывода переваливает за 1000$ вот с них я и плачу 13%.
Если брокер является налоговым агентом Вам все корректно посчитают, именно так как Вы и описали, 13% именно с дохода, а не с операций по вводу выводу депозита.
Кроме того брокер сам спишет с Вашего счета 13% один раз в год.
Логично!