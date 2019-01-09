Вы платите налоги с этого сайта? - страница 2

Anatolii Zainchkovskii:

красиво звучит конечно, но про то куда они в итоге идут увы, ошибаетесь.... Вы просто не видели сметы на строительство где заказчиком выступает государство.

Я видел и участвовал в тендерах как заказчик (работал юристом в двух госучреждениях мелкого пошиба).

 
Evgeniy Zhdan:


И самозанятые только 4 региона работают на данный момент. 

не справедливая россия, в самых лучших регионах - самые лучшие условия для налогов) а где все херово , добить налогами и штрафами)

 
Evgeniy Zhdan:

Я видел и участвовал в тендерах как заказчик (работал юристом с разных госучреждениях мелкого пошиба).

Если видели  , а тем более принимали участие , то наверно имели долю в отках ?

Вопрос по доходу с mql5 понятен, тут мы в принципе депозит крупный не вносим и получаем всё от сервиса за работу, услугу это понятно. А вот уплата налога с дохода на рынке fx в РФ настолько  нерегламентирован, что непонятно что считать доходом. Для себя себя я решил так. Внёс депозит на счёт 1000$, есть подтверждающий документ о переводе (скрин из мобильного банка и ТД) в течение года я вывожу деньги на карту. И пока я не выведу внесённые 1000$ я считаю их как вывод собственных средств. А когда уже суммы вывода переваливает за 1000$ вот с них я и плачу 13%.
Следовательно, если в течение года я внёс 1000$ слил.
ещё внёс 600$ слил, ну тогда ведь логично пока не выведу свои внесенные 1600$ с чего налог то платить? И как это сложно будет доказывать налоговиками когда на карту начнёшь деньги выводить что выводишь свои ранее внесенные, ведь для них эта торговля на fx вааще темный лес. Депозиты, слив депо, вывод на карту.... Поправьте меня если я не прав.
 
Поставил на контроль. Будет политика, вбросы и грязь - всем будет общая недельная сауна. Без девочек, но с бланками налоговой декларации.
 
Yuriy Zaytsev:

Если видели  , а тем более принимали участие , то наверно имели долю в отках ?

Нет. Мое дело было составить конкурсную документацию или запрос котировок. Далее уже работала конкурсная комиссия с поступившими заявками или как их там. Не помню уже, 10 лет прошло с тех пор.

 
Evgeniy Zhdan:

Нет. Мое дело было составить конкурсную документацию или запрос котировок. Далее уже работала конкурсная комиссия с поступившими заявками или как их там. Не помню уже, 10 лет прошло с тех пор.

10 лет при современной динамики, это вечность...

 
Leonid Kichigin:
Если брокер является налоговым агентом Вам все корректно посчитают, именно так как Вы и описали, 13% именно с дохода, а не с операций по вводу выводу депозита.

Кроме того брокер сам спишет с Вашего счета 13% один раз в год.

 
Leonid Kichigin:
Логично!

А вот, если у вас 1000 подписчиков, вы - сигналист, 30 долларов сигнал, каждый месяц... мм... 30 на 1000 на 65 минус комиссия... в общем вы - миллионер и каждый месяц получаете семизначные суммы от этого сайта, платить нужно? Как налоговая поймет, откуда эти деньги, если такой бизнес не регламентирован
Ivan Butko:
Логично!

А вот, если у вас 1000 подписчиков, вы - сигналист, 30 долларов сигнал, каждый месяц... мм... 30 на 1000 на 65 минус комиссия... в общем вы - миллионер и каждый месяц получаете семизначные суммы от этого сайта, платить нужно? Как налоговая поймет, откуда эти деньги, если такой бизнес не регламентирован
Адназначна ИП нужно оформлять. Карту оформлять на ИП и на неё выводить. С этой суммы 6%. Доход за  IT услуг. Или что то подобное можно подобрать по ОКВЭД.
