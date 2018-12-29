Что там с праздниками?
- [Архив] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 15: май 2012)
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Пока не просохнем.
Можно и не просыхать
|31 декабря.
|Торговля по СFD на немецкие акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта.
Торговля по СFD на нефть, газ, американские индексы закроется в 23:00 по времени сервера.
Торговля по СFD на индексы FTSE100, F40EUX закроется в 14:00 по времени сервера.
Торговля по CFD на российские акции будет закрыта.
|1 января.
|По всем символам торговля будет закрыта, кроме CFD на криптовалюты.
|2 января.
|Торговля по валютным парам СFD на нефть,газ и американские индексы откроется в 10:00 по времени терминала.
Торговля по СFD на российские акции будет закрыта
|7 января.
|Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.
|Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.
Мне было письмо.
|31 декабря.
|Торговля по СFD на немецкие акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта.
Торговля по СFD на нефть, газ, американские индексы закроется в 23:00 по времени сервера.
Торговля по СFD на индексы FTSE100, F40EUX закроется в 14:00 по времени сервера.
Торговля по CFD на российские акции будет закрыта.
|1 января.
|По всем символам торговля будет закрыта, кроме CFD на криптовалюты.
|2 января.
|Торговля по валютным парам СFD на нефть,газ и американские индексы откроется в 10:00 по времени терминала.
Торговля по СFD на российские акции будет закрыта
|7 января.
|Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.
|Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.
Мне было письмо.
Понятно. Я лично думаю, надо завязывать на пару недель с сего момента
Понятно. Я лично думаю, надо завязывать на пару недель с сего момента
Ралли не любишь?
Ралли не любишь?
Люблю и ралли и тараканьи бега
Всем привет. Как будет работать форекс в период НГ-х праздников, Рождества? До какого числа брать перерыв в торговле?
Рождество было три дня назад. Как всегда был выходной. 1-го ещё тоже выходной будет. Всё как обычно.
А перерыв, смотря как торгуешь.
Сеточники я оставил. Ночники одни буду запускать 8-го, другие 16-го. Отключил их 21-го. Всё как обычно, как делаю каждый год.
Можно и не просыхать
Если не просыхать, то белочка придёт в гости.
Если не просыхать, то белочка придёт в гости.
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Vitaly Muzichenko, 2018.12.13 18:34
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