Что там с праздниками?

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Всем привет. Как будет работать форекс в период НГ-х праздников, Рождества? До какого числа брать перерыв в торговле?
 
Пока не просохнем.
 
Yuriy Asaulenko:
Пока не просохнем.

Можно и не просыхать

 
31 декабря.
Торговля по СFD на немецкие акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта.
Торговля по СFD на нефть, газ, американские индексы закроется в 23:00 по времени сервера.
Торговля по СFD на индексы FTSE100, F40EUX закроется в 14:00 по времени сервера.
Торговля по CFD на российские акции будет закрыта. 

1 января.
По всем символам торговля будет закрыта, кроме CFD на криптовалюты.
2 января.
Торговля по валютным парам СFD на нефть,газ и американские индексы откроется в 10:00 по времени терминала. 
Торговля по СFD на российские акции будет закрыта
7 января.
Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.
Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.


Мне было письмо. 

 
Aleksandr Yakovlev:
31 декабря.
Торговля по СFD на немецкие акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта.
Торговля по СFD на нефть, газ, американские индексы закроется в 23:00 по времени сервера.
Торговля по СFD на индексы FTSE100, F40EUX закроется в 14:00 по времени сервера.
Торговля по CFD на российские акции будет закрыта. 

1 января.
По всем символам торговля будет закрыта, кроме CFD на криптовалюты.
2 января.
Торговля по валютным парам СFD на нефть,газ и американские индексы откроется в 10:00 по времени терминала. 
Торговля по СFD на российские акции будет закрыта
7 января.
Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.
Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.


Мне было письмо. 

Понятно. Я лично думаю, надо завязывать на пару недель с сего момента

 
Evgeniy Zhdan:

Понятно. Я лично думаю, надо завязывать на пару недель с сего момента

Ралли не любишь? 

 
Aleksandr Yakovlev:

Ралли не любишь? 

Люблю и ралли и тараканьи бега

 
Evgeniy Zhdan:
Всем привет. Как будет работать форекс в период НГ-х праздников, Рождества? До какого числа брать перерыв в торговле?

Рождество было три дня назад. Как всегда был выходной. 1-го ещё тоже выходной будет. Всё как обычно.

А перерыв, смотря как торгуешь.

Сеточники я оставил. Ночники одни буду запускать 8-го, другие 16-го. Отключил их 21-го. Всё как обычно, как делаю каждый год.

 
Evgeniy Zhdan:

Можно и не просыхать

Если не просыхать, то белочка придёт в гости.

 
Evgeniy Zhdan:
Всем привет. Как будет работать форекс в период НГ-х праздников, Рождества? До какого числа брать перерыв в торговле?

в альпе такой календарь на сайте есть:

расписание торгов на форекс 2019

Там правда указан 2018 год, Но думаю государственные праздники не меняются каждый год.

 
Alexandr Saprykin:

Если не просыхать, то белочка придёт в гости.

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