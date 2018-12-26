Котировки остановились... у всех брокеров - страница 3
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Не будьте занудой. Вы боритесь с симптомами, а не с причиной болезни. Хотелось бы вообще отключать прием писем в терминале.
Вы сами себя слышите?
Ничего не понимаю...
Стоят четыре терминала трёх разных брокеров, у всех них остановились котировки. Открытые сделки тоже замерли. Но связь есть, у всех пинги около 10-14, дата-серверы переключаются нормально.
Перезагрузил комп - всё равно стоят.
Я может туплю и сегодня суббота...
Вы сами себя слышите?
Я правильно понимаю, что Вы советуете мне отключать пиликанье, тогда как мое желание - вообще не получать спам от ДЦ. Не будет спама - не будет и звука.
У меня не останавливались. Только по нефти - на расширение лимитов.
Какая цена у Вас по EURCHF на данный момент? Не могли бы скрин выкласть (или выложить?) сюда?
Какая цена у Вас по EURCHF на данный момент? Не могли бы скрин выкласть (или выложить?) сюда?
xe.com - тут есть котировки постоянно. Это не брокер
я знаю, но хотелось бы из МТ посмотреть, сходится ли
я знаю, но хотелось бы из МТ посмотреть, сходится ли
а по разному:
1.1256
1.1390
;)))
я знаю, но хотелось бы из МТ посмотреть, сходится ли
А я не знал об это сайте. Он даже лучше за хе.сом наверное...
спасибо
Нет, у большинства дилеров возобновление котировок будет 27 числа