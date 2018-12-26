Котировки остановились... у всех брокеров - страница 3

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Вроде в 3 по МСК откроется рынок. Чувствую нас ждет, хорошенький ГэП)
 
Evgeniy Zhdan:

Не будьте занудой. Вы боритесь с симптомами, а не с причиной болезни. Хотелось бы вообще отключать прием писем в терминале.

Вы сами себя слышите?

 
Ivan Butko:
Ничего не понимаю...

Стоят четыре терминала трёх разных брокеров, у всех них остановились котировки. Открытые сделки тоже замерли. Но связь есть, у всех пинги около 10-14, дата-серверы переключаются нормально. 
Перезагрузил комп - всё равно стоят. 

Я может туплю и сегодня суббота...
У меня не останавливались. Только по нефти - на расширение лимитов.
 
Vitaly Muzichenko:

Вы сами себя слышите?

Я правильно понимаю, что Вы советуете мне отключать пиликанье, тогда как мое желание - вообще не получать спам от ДЦ. Не будет спама - не будет и звука.

 
Dmitriy Skub:
У меня не останавливались. Только по нефти - на расширение лимитов.

Какая цена у Вас по EURCHF на данный момент? Не могли бы скрин выкласть (или выложить?) сюда?

 
Evgeniy Zhdan:

Какая цена у Вас по EURCHF на данный момент? Не могли бы скрин выкласть (или выложить?) сюда?

xe.com  - тут есть котировки постоянно. Это не брокер
 
Yevhenii Levchenko:
xe.com  - тут есть котировки постоянно. Это не брокер

я знаю, но хотелось бы из МТ посмотреть, сходится ли


 
Evgeniy Zhdan:

я знаю, но хотелось бы из МТ посмотреть, сходится ли

а по разному:

1.1256

1.1390

;)))

 
Evgeniy Zhdan:

я знаю, но хотелось бы из МТ посмотреть, сходится ли


Ого как скачет. Веселая валюта...

А я не знал об это сайте. Он даже лучше за хе.сом наверное...
 
Ivan Butko:

спасибо

Нет, у большинства дилеров возобновление котировок будет 27 числа

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