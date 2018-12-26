Котировки остановились... у всех брокеров - страница 2

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Evgeniy Zhdan:

Многие не читают. Я сам случайно вчера прочитал. А то ДЦ уже достал своим спамом, постоянно терминал пиликает. 

Странно, у меня ничего не пиликает, а письма ходят на e-mail

P.S. Ну да, чукча не читатель - чукча писатель)

 
Vitaly Muzichenko:

Вам что, письма с рассылками от дилингов не приходят? Там-же есть и графики работы рынка)

Мне как минимум приходят от 20 дилингов.

Я когда что-то делаю, всю связь отключаю, чтобы шумового фона не было, ничего не отвлекало, и можно было нормально на задаче сконцентрироваться. Неделю программировал всякое-разное, а тут рождество внезапно. )))

 

Зато биржа ММВБ сегодня работает.

Раздают рождественские подарки )

 
Vitaly Muzichenko:

Странно, у меня ничего не пиликает, а письма ходят на e-mail

P.S. Ну да, чукча не читатель - чукча писатель)

Ну  и как же Вы так сделали, чтоб не пиликало и письма ходили на e-mail?

Наверное, начнете мне пропагандировать МТ5. 


 
Evgeniy Zhdan:

Ну  и как же Вы так сделали, чтоб не пиликало и письма ходили на e-mail?

Наверное, начнете мне пропагандировать МТ5. 


Не знаю, кто как, но я сразу на автомате отключаю это пиликанье:


 
Evgeniy Zhdan:

Ну  и как же Вы так сделали, чтоб не пиликало и письма ходили на e-mail?

Наверное, начнете мне пропагандировать МТ5

Я бы порекомендовал ознакомится с возможностями терминала МТ4, которому уже более десятка лет, но его возможности знают немногие пользователи.

 
Vitaly Muzichenko:

Я бы порекомендовал ознакомится с возможностями терминала МТ4, которому уже более десятка лет, но его возможности знают немногие пользователи.

иногда жажда до денег ослепляет

да вспомни себя, о чем я вообще...?

;)

а котировка тем временем бегает...

ева, например, на 70 пунктов упала:


 
сегодня рождество поэтому отдыхают
 
Vitaly Muzichenko:

Я бы порекомендовал ознакомится с возможностями терминала МТ4, которому уже более десятка лет, но его возможности знают немногие пользователи.

Не будьте занудой. Вы боритесь с симптомами, а не с причиной болезни. Хотелось бы вообще отключать прием писем в терминале.

 
Maxim Kuznetsov:

С Рождеством вас ! :-)

Тоже смотрю на графики - стоят, нужно это было связать с тем, что соседи снизу бухают. Только они почти каждый день бухают, может они и не знают, что рождество.

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