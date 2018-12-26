Котировки остановились... у всех брокеров - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Многие не читают. Я сам случайно вчера прочитал. А то ДЦ уже достал своим спамом, постоянно терминал пиликает.
Странно, у меня ничего не пиликает, а письма ходят на e-mail
P.S. Ну да, чукча не читатель - чукча писатель)
Вам что, письма с рассылками от дилингов не приходят? Там-же есть и графики работы рынка)
Мне как минимум приходят от 20 дилингов.
Я когда что-то делаю, всю связь отключаю, чтобы шумового фона не было, ничего не отвлекало, и можно было нормально на задаче сконцентрироваться. Неделю программировал всякое-разное, а тут рождество внезапно. )))
Зато биржа ММВБ сегодня работает.
Раздают рождественские подарки )
Странно, у меня ничего не пиликает, а письма ходят на e-mail
P.S. Ну да, чукча не читатель - чукча писатель)
Ну и как же Вы так сделали, чтоб не пиликало и письма ходили на e-mail?
Наверное, начнете мне пропагандировать МТ5.
Ну и как же Вы так сделали, чтоб не пиликало и письма ходили на e-mail?
Наверное, начнете мне пропагандировать МТ5.
Не знаю, кто как, но я сразу на автомате отключаю это пиликанье:
Ну и как же Вы так сделали, чтоб не пиликало и письма ходили на e-mail?
Наверное, начнете мне пропагандировать МТ5.
Я бы порекомендовал ознакомится с возможностями терминала МТ4, которому уже более десятка лет, но его возможности знают немногие пользователи.
Я бы порекомендовал ознакомится с возможностями терминала МТ4, которому уже более десятка лет, но его возможности знают немногие пользователи.
иногда жажда до денег ослепляет
да вспомни себя, о чем я вообще...?
;)
а котировка тем временем бегает...
ева, например, на 70 пунктов упала:
Я бы порекомендовал ознакомится с возможностями терминала МТ4, которому уже более десятка лет, но его возможности знают немногие пользователи.
Не будьте занудой. Вы боритесь с симптомами, а не с причиной болезни. Хотелось бы вообще отключать прием писем в терминале.
С Рождеством вас ! :-)
Тоже смотрю на графики - стоят, нужно это было связать с тем, что соседи снизу бухают. Только они почти каждый день бухают, может они и не знают, что рождество.