Котировки остановились... у всех брокеров - страница 4

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Sergey Vradiy:

Нет, у большинства дилеров возобновление котировок будет 27 числа

У А****ри завтра утром открытие


 
Evgeniy Zhdan:

У А****ри завтра утром открытие


по фигу -  у них тем более - сольешь так и так!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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