Котировки остановились... у всех брокеров - страница 4
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Нет, у большинства дилеров возобновление котировок будет 27 числа
У А****ри завтра утром открытие
У А****ри завтра утром открытие
по фигу - у них тем более - сольешь так и так!!!!!!!!!!!!!!!!!!