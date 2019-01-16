Удельный вес в проекте. Немного в сторону от программирования.

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День добрый, надеюсь меня не забанят ))))

Не могу сообразить, прикрепил фото.
У меня есть большая задача. Она состоит из подзадач. Каждая из этих подзадач приближает завершение большой на 100%, т. е. вносит свой вклад. НО!

Эти подзадачи имеют разный вес. Например, мне надо сделать сайт. Самое лёгкое и почти не влияющее на результат - купить хостинг и домен. У этих задач малый вес. А вот наполнить сайт контентом, или вообще сверстать его это уже, допустим, по 40%. 

Вот купил я хостинг - я выполнил эту подзадачу на 100%, но общая задача "Сайт готов на:" продвинулась всего лишь на 5% от этого. Понимаете? если я везде нафигачу 100%, то у меня в итоговой ячейке "Сайт готов на:" проставится 600% ))). А надо чтобы было ровно 100%.

Я красным выделил ту ячейку, которую я бы хотел, чтобы она заполнялась в автоматическом режиме. Как в экселе замутить формулу скажем так влияния процента выполнения подзадач на выполенние всей большой задачи?)


 

Есть такая штука - диаграмма Ганта. Довольно всё просто - расписываете последовательность и зависимости "частей", устанавливаете контрольные точки. Можно даже указать цены за "часть" или долларов/час разработки.

Чтобы вести проект можно взять MicrosoftProject (за деньги кажется), есть также https://www.ganttproject.biz/ (бесплатно) и ещё тьма альтернатив. В принципе они почти все умеют импоритироваьб/экспортировать данные проектов, поэтому взаимозаменимы

GanttProject: free desktop project management app
GanttProject: free desktop project management app
  • www.ganttproject.biz
Create tasks and milestones. Aside from the start date and duration, every task may have priority, cost, color and fill pattern, text notes and user-defined custom fields. Organize tasks in a work breakdown structure. Hierarchical tree where progress, dates or costs of lower level tasks is summarized on the higher levels. Summary tasks can be...
 

Может так. В архиве ексель табличка с примером.

Файлы:
a76tl1.zip  2 kb
[Удален]  
Совсем детская задачка... За это не банят...
 
Maxim Kuznetsov:

Есть такая штука - диаграмма Ганта. Довольно всё просто - расписываете последовательность и зависимости "частей", устанавливаете контрольные точки. Можно даже указать цены за "часть" или долларов/час разработки.

Чтобы вести проект можно взять MicrosoftProject (за деньги кажется), есть также https://www.ganttproject.biz/ (бесплатно) и ещё тьма альтернатив. В принципе они почти все умеют импоритироваьб/экспортировать данные проектов, поэтому взаимозаменимы

Спасибо! Я слышал про Ганта и даже смотрел на неё, но не знал, что она тут годиться.


Vitalii Ananev:

Может так. В архиве ексель табличка с примером.

Неверный ответ у вас. Вот два примера, первый решал я сам, а второй подсказали - реузльтат одинаковый





Спасибо всем!))

 
SM-Trader:


Неверный ответ у вас. Вот два примера, первый решал я сам, а второй подсказали - реузльтат одинаковый


Почему не верный? Удельный вес, который у вас в колонке Д не имет ни какого отношения к степени готовности. Насколько я понял удельный вес это просто приоритет выполнения задачи. Как приоритет влияет на степень готовности? Или я что то не понял в вашей идеи?

 
Vitalii Ananev:

Почему не верный? Удельный вес, который у вас в колонке Д не имет ни какого отношения к степени готовности. Насколько я понял удельный вес это просто приоритет выполнения задачи. Как приоритет влияет на степень готовности? Или я что то не понял в вашей идеи?

ДОбрый день!) Забыл про свою тему.

Да, удельный вес не имеет отношения к степени готовности, но задачи бывают разные: какие-то важные, какие-то не очень, но, допустим, их надо все сделать. И я сам виноват - неверно высказался. Удельный вес у меня - даже не приоритет, а, скажем так, важность пункта в задании. Типа выполнение этого пункта очень сильно влияет на продвижение задачи. Как-то так)) Надеюсь, смог донести 

 
SM-Trader:

ДОбрый день!) Забыл про свою тему.

Да, удельный вес не имеет отношения к степени готовности, но задачи бывают разные: какие-то важные, какие-то не очень, но, допустим, их надо все сделать. И я сам виноват - неверно высказался. Удельный вес у меня - даже не приоритет, а, скажем так, важность пункта в задании. Типа выполнение этого пункта очень сильно влияет на продвижение задачи. Как-то так)) Надеюсь, смог донести 

Теперь понятно. А то я удивлялся почему покупка хостинга и домена имеет низкий приоритет. Ведь по логике без домена и хостинга все остальное ни имеет ни какого смысла.

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