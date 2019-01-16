Удельный вес в проекте. Немного в сторону от программирования.
Есть такая штука - диаграмма Ганта. Довольно всё просто - расписываете последовательность и зависимости "частей", устанавливаете контрольные точки. Можно даже указать цены за "часть" или долларов/час разработки.
Чтобы вести проект можно взять MicrosoftProject (за деньги кажется), есть также https://www.ganttproject.biz/ (бесплатно) и ещё тьма альтернатив. В принципе они почти все умеют импоритироваьб/экспортировать данные проектов, поэтому взаимозаменимы
- www.ganttproject.biz
Может так. В архиве ексель табличка с примером.
Есть такая штука - диаграмма Ганта. Довольно всё просто - расписываете последовательность и зависимости "частей", устанавливаете контрольные точки. Можно даже указать цены за "часть" или долларов/час разработки.
Чтобы вести проект можно взять MicrosoftProject (за деньги кажется), есть также https://www.ganttproject.biz/ (бесплатно) и ещё тьма альтернатив. В принципе они почти все умеют импоритироваьб/экспортировать данные проектов, поэтому взаимозаменимы
Спасибо! Я слышал про Ганта и даже смотрел на неё, но не знал, что она тут годиться.
Может так. В архиве ексель табличка с примером.
Неверный ответ у вас. Вот два примера, первый решал я сам, а второй подсказали - реузльтат одинаковый
Спасибо всем!))
Неверный ответ у вас. Вот два примера, первый решал я сам, а второй подсказали - реузльтат одинаковый
Почему не верный? Удельный вес, который у вас в колонке Д не имет ни какого отношения к степени готовности. Насколько я понял удельный вес это просто приоритет выполнения задачи. Как приоритет влияет на степень готовности? Или я что то не понял в вашей идеи?
Почему не верный? Удельный вес, который у вас в колонке Д не имет ни какого отношения к степени готовности. Насколько я понял удельный вес это просто приоритет выполнения задачи. Как приоритет влияет на степень готовности? Или я что то не понял в вашей идеи?
ДОбрый день!) Забыл про свою тему.
Да, удельный вес не имеет отношения к степени готовности, но задачи бывают разные: какие-то важные, какие-то не очень, но, допустим, их надо все сделать. И я сам виноват - неверно высказался. Удельный вес у меня - даже не приоритет, а, скажем так, важность пункта в задании. Типа выполнение этого пункта очень сильно влияет на продвижение задачи. Как-то так)) Надеюсь, смог донести
ДОбрый день!) Забыл про свою тему.
Да, удельный вес не имеет отношения к степени готовности, но задачи бывают разные: какие-то важные, какие-то не очень, но, допустим, их надо все сделать. И я сам виноват - неверно высказался. Удельный вес у меня - даже не приоритет, а, скажем так, важность пункта в задании. Типа выполнение этого пункта очень сильно влияет на продвижение задачи. Как-то так)) Надеюсь, смог донести
Теперь понятно. А то я удивлялся почему покупка хостинга и домена имеет низкий приоритет. Ведь по логике без домена и хостинга все остальное ни имеет ни какого смысла.
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День добрый, надеюсь меня не забанят ))))
Не могу сообразить, прикрепил фото.
У меня есть большая задача. Она состоит из подзадач. Каждая из этих подзадач приближает завершение большой на 100%, т. е. вносит свой вклад. НО!
Эти подзадачи имеют разный вес. Например, мне надо сделать сайт. Самое лёгкое и почти не влияющее на результат - купить хостинг и домен. У этих задач малый вес. А вот наполнить сайт контентом, или вообще сверстать его это уже, допустим, по 40%.
Вот купил я хостинг - я выполнил эту подзадачу на 100%, но общая задача "Сайт готов на:" продвинулась всего лишь на 5% от этого. Понимаете? если я везде нафигачу 100%, то у меня в итоговой ячейке "Сайт готов на:" проставится 600% ))). А надо чтобы было ровно 100%.
Я красным выделил ту ячейку, которую я бы хотел, чтобы она заполнялась в автоматическом режиме. Как в экселе замутить формулу скажем так влияния процента выполнения подзадач на выполенние всей большой задачи?)