А сколько по правильному??? - страница 3
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30 в год не надо. Форекс это риск, и рисковать всем депозитом ради 30% в год не стоит. Если уже рисковать, то от 50% в месяц
вот и я придерживаюсь мнения, полюбому форекс это уже риск, и уж чтобы был оправданным то чем больше есть возможность тем лучше. Но видимо математики с этим не согласны.
Не встречал таких
ну как бы....
вот как то так, а вы говорите не встречали таких
вот и я придерживаюсь мнения, полюбому форекс это уже риск, и уж чтобы был оправданным то чем больше есть возможность тем лучше. Но видимо математики с этим не согласны.
Они такие же математики, как и мы с Вами (никого не хочу обидеть). Просто у каждого своя математика
ну как бы....
вот как то так, а вы говорите не встречали таких
А почему демо?
к чему эта тема была создана?
тему создал чтобы на общем высказывании пнять какие же всётаки параметры на самом деле являются более эталонными, не для сервиса ( у них по своему считается, мне это не суть интересно) , для себя понять мнение именно торгующих не первый месяц. только своего взгляда мне просто не достаточно.
Все просто:
Аааа... ясно. Формула рейтинга просто примитивная, подгон на начальном этапе и проверку временем не учитывает.
В принципе, ничего удивительного
А почему демо?
так для интереса , проверяю идею.
так для интереса , проверяю идею.
Понял. Бог в помощь)
Аааа... ясно. Формула рейтинга просто примитивная, подгон на начальном этапе и проверку временем не учитывает.
В принципе, ничего удивительного
ну это так , для общего понимания пусть будет. но вот интересно, реально ли вообще коэф Шарпа добиться 1 ? при чём за историю торговли не менее года.