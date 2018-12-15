А сколько по правильному??? - страница 3

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Evgeniy Zhdan:

30 в год не надо. Форекс это риск, и рисковать всем депозитом ради 30% в год не стоит. Если уже рисковать, то от 50% в месяц

вот и я придерживаюсь мнения, полюбому форекс это уже риск, и уж чтобы был оправданным то чем больше есть возможность тем лучше. Но видимо математики с этим не согласны.

 
Vladimir Baskakov:
Не встречал таких

ну как бы....

одиндва

вот как то так, а вы говорите не встречали таких

 
к чему эта тема была создана? 
 
Anatolii Zainchkovskii:

вот и я придерживаюсь мнения, полюбому форекс это уже риск, и уж чтобы был оправданным то чем больше есть возможность тем лучше. Но видимо математики с этим не согласны.

Они такие же математики, как и мы с Вами (никого не хочу обидеть). Просто у каждого своя математика

 
Anatolii Zainchkovskii:

ну как бы....

вот как то так, а вы говорите не встречали таких

А почему демо?

 
Vladislav Andruschenko:
к чему эта тема была создана? 

тему создал чтобы на общем высказывании пнять какие же всётаки параметры на самом деле являются более эталонными, не для сервиса ( у них по своему считается, мне это не суть интересно) , для себя понять мнение именно торгующих не первый месяц. только своего взгляда мне просто не достаточно. 

 
Vladimir Baskakov:
Все просто:
Фактор восстановления >15
Профит фактор > 2
Шарп > 1
Просадки < 30
Загрузка депо < 30
Вот идеальные параметры;)

Аааа... ясно. Формула рейтинга просто примитивная, подгон на начальном этапе и проверку временем не учитывает. 
В принципе, ничего удивительного

 
Evgeniy Zhdan:

А почему демо?

так для интереса , проверяю идею.

 
Anatolii Zainchkovskii:

так для интереса , проверяю идею.

Понял. Бог в помощь)

 
Ivan Butko:

Аааа... ясно. Формула рейтинга просто примитивная, подгон на начальном этапе и проверку временем не учитывает. 
В принципе, ничего удивительного

ну это так , для общего понимания пусть будет. но вот интересно, реально ли вообще коэф Шарпа добиться 1 ? при чём за историю торговли не менее года.

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