А сколько по правильному??? - страница 2

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Anatolii Zainchkovskii:

 Вот решился создать тему. На самом деле, встаёт и неоднократно вопрос, сколько по правильному должна приносить система, какие риски должны быть у системы, какие просадки позволительны?  Ведь при разных ММ системы уже не могут одинаково показывать, да и сами системы бывают разные и тоже спортно что ко всем одинаково можно прикрутить требования. Интересно было бы услышать мнения , пусть каждый относительно своего видения расскажет как думает.

А то получается в рекламах миллионы процентов тебе сулят, а в реальности все бывалые говорят 30% в год это супер.

чем лучше стратегия тем выше риск
 
Ivan Butko:

Сигналу 1 неделя, 2% прибыли, 226 место... карл

Не, ты молодец, у тя там какие-то демо-граали, вижу, но этот платный недельный сигнал, который обогнал наиболее прибыльных и долговечных на пару тысяч мест, я в шоке чем этот рейтинг занимается D)))

ну так изза рейтинга и стало интересно, да и вообще, если система позволяет мне при просадке 6% делать 100% в неделю, почему такая система считается рисковой?

 
Renat Akhtyamov:
чем лучше стратегия тем выше риск

хм, это как так? я пологал что стратегия это возможность частого угадывания направления. но если ММ позволяет к этой стратегии прибавить доходности без риска просесть, то почему вы пишите что риск становится выше?

 
Sergii Krutyi:
https://www.humbletraders.com/profit-from-forex-trading/

спасибо за статью.

 
Anatolii Zainchkovskii:

А то получается в рекламах миллионы процентов тебе сулят...

Врут.

Anatolii Zainchkovskii:

... а в реальности все бывалые говорят 30% в год это супер.

Врут.

Anatolii Zainchkovskii:

Взгляд чтобы поменять нужно понимать в которую сторону, а то за 15 лет...

Действительность. 

Может вместе на стройку пойдем, а? Менять взгляд так менять. Ну а чо?

 
Konstantin Gruzdev:

Врут.

Врут.

Действительность. 

Может вместе на стройку пойдем, а? Менять взгляд так менять. Ну а чо?

Можем, только надоела мне эта стройка за 18 лет, устал я уже , да и интересного нет ничего в стройке, а здесь кодинг, проценты ( пофиг, прибыль или просадка ) , интересно же разгадать этот шарик рубика )

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

ну так изза рейтинга и стало интересно, да и вообще, если система позволяет мне при просадке 6% делать 100% в неделю, почему такая система считается рисковой?

Все просто:
Фактор восстановления >15
Профит фактор > 2
Шарп > 1
Просадки < 30
Загрузка депо < 30
Вот идеальные параметры;)
 
Vladimir Baskakov:
Все просто:
Фактор восстановления >15
Профит фактор > 2
Шарп > 1
Просадки < 30
Загрузка депо < 30
Вот идеальные параметры;)

согласен, абсолютно, а вот ктото не согласен ))))

плахой сигнал, рисковый

 
Anatolii Zainchkovskii:

А то получается в рекламах миллионы процентов тебе сулят, а в реальности все бывалые говорят 30% в год это супер.

30 в год не надо. Форекс это риск, и рисковать всем депозитом ради 30% в год не стоит. Если уже рисковать, то от 50% в месяц

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

согласен, абсолютно, а вот ктото не согласен ))))


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