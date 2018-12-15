А сколько по правильному??? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот решился создать тему. На самом деле, встаёт и неоднократно вопрос, сколько по правильному должна приносить система, какие риски должны быть у системы, какие просадки позволительны? Ведь при разных ММ системы уже не могут одинаково показывать, да и сами системы бывают разные и тоже спортно что ко всем одинаково можно прикрутить требования. Интересно было бы услышать мнения , пусть каждый относительно своего видения расскажет как думает.
А то получается в рекламах миллионы процентов тебе сулят, а в реальности все бывалые говорят 30% в год это супер.
Сигналу 1 неделя, 2% прибыли, 226 место... карл
Не, ты молодец, у тя там какие-то демо-граали, вижу, но этот платный недельный сигнал, который обогнал наиболее прибыльных и долговечных на пару тысяч мест, я в шоке чем этот рейтинг занимается D)))
ну так изза рейтинга и стало интересно, да и вообще, если система позволяет мне при просадке 6% делать 100% в неделю, почему такая система считается рисковой?
чем лучше стратегия тем выше риск
хм, это как так? я пологал что стратегия это возможность частого угадывания направления. но если ММ позволяет к этой стратегии прибавить доходности без риска просесть, то почему вы пишите что риск становится выше?
https://www.humbletraders.com/profit-from-forex-trading/
спасибо за статью.
А то получается в рекламах миллионы процентов тебе сулят...
Врут.
... а в реальности все бывалые говорят 30% в год это супер.
Врут.
Взгляд чтобы поменять нужно понимать в которую сторону, а то за 15 лет...
Действительность.
Может вместе на стройку пойдем, а? Менять взгляд так менять. Ну а чо?
Врут.
Врут.
Действительность.
Может вместе на стройку пойдем, а? Менять взгляд так менять. Ну а чо?
Можем, только надоела мне эта стройка за 18 лет, устал я уже , да и интересного нет ничего в стройке, а здесь кодинг, проценты ( пофиг, прибыль или просадка ) , интересно же разгадать этот шарик рубика )
ну так изза рейтинга и стало интересно, да и вообще, если система позволяет мне при просадке 6% делать 100% в неделю, почему такая система считается рисковой?
Все просто:
согласен, абсолютно, а вот ктото не согласен ))))
А то получается в рекламах миллионы процентов тебе сулят, а в реальности все бывалые говорят 30% в год это супер.
30 в год не надо. Форекс это риск, и рисковать всем депозитом ради 30% в год не стоит. Если уже рисковать, то от 50% в месяц
согласен, абсолютно, а вот ктото не согласен ))))