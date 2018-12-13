Публикация сигнала.

Новый комментарий
 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему мой сигнал не публикуется вместе с остальными и даже не находится по прямой ссылке, как то: Sergey Leshchev, Merkio, s772008. Хотя мне и написали, что: Ваш Сигнал опубликован и публично доступен. Что мне нужно сделать, чтобы мой сигнал был виден публично?

 
Sergey Leshchev:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему мой сигнал не публикуется вместе с остальными и даже не находится по прямой ссылке, как то: Sergey Leshchev, Merkio, s772008. Хотя мне и написали, что: Ваш Сигнал опубликован и публично доступен. Что мне нужно сделать, чтобы мой сигнал был виден публично?

Предупреждений много.


 
Vitalii Ananev:

Предупреждений много.


Так если у меня такая вот торговая система, заходы точечные и их мало, но как раз при этом и положительных результатов больше. И что же меня вообще не опубликуют или надо срок какой то выждать или сделок побольше провести или рейтинг поднять?

 
я думал прям в предупреждениях есть ответ на вопросы.? 
 
Любопытно, для систем с малым количеством сделок, когда наступает момент их достаточного количества?
 
Janis Mednis:
Любопытно, для систем с малым количеством сделок, когда наступает момент их достаточного количества?
Когда набирается достаточное количество сделок
 
Sergey Leshchev:

Так если у меня такая вот торговая система, заходы точечные и их мало, но как раз при этом и положительных результатов больше. И что же меня вообще не опубликуют или надо срок какой то выждать или сделок побольше провести или рейтинг поднять?

Не я придумал эту систему рейтинга сигналов, по этому не могу ответить на ваш вопрос.

 
Yevhenii Levchenko:
Когда набирается достаточное количество сделок
Это понятно. )

Вопрос в том, каков критерий достаточности.
 
Janis Mednis:
Это понятно. )

Вопрос в том, каков критерий достаточности.
Это можно изучить спустя месяц два после публикации. 
Мало сделок не интересно для копирования. 
 
Janis Mednis:
Это понятно. )

Вопрос в том, каков критерий достаточности.

Вот в этой теме обсуждалось
Новый комментарий