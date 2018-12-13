Публикация сигнала.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему мой сигнал не публикуется вместе с остальными и даже не находится по прямой ссылке, как то: Sergey Leshchev, Merkio, s772008. Хотя мне и написали, что: Ваш Сигнал опубликован и публично доступен. Что мне нужно сделать, чтобы мой сигнал был виден публично?
Предупреждений много.
Предупреждений много.
Так если у меня такая вот торговая система, заходы точечные и их мало, но как раз при этом и положительных результатов больше. И что же меня вообще не опубликуют или надо срок какой то выждать или сделок побольше провести или рейтинг поднять?
Любопытно, для систем с малым количеством сделок, когда наступает момент их достаточного количества?
Так если у меня такая вот торговая система, заходы точечные и их мало, но как раз при этом и положительных результатов больше. И что же меня вообще не опубликуют или надо срок какой то выждать или сделок побольше провести или рейтинг поднять?
Не я придумал эту систему рейтинга сигналов, по этому не могу ответить на ваш вопрос.
Когда набирается достаточное количество сделок
Это понятно. )
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Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему мой сигнал не публикуется вместе с остальными и даже не находится по прямой ссылке, как то: Sergey Leshchev, Merkio, s772008. Хотя мне и написали, что: Ваш Сигнал опубликован и публично доступен. Что мне нужно сделать, чтобы мой сигнал был виден публично?