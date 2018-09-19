Торговый сигнал - Подписка не разрешена. Подписка будет разрешена после начала торговли.

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Добрый день!

Опубликовал 2 новых торговых сигнала:

https://www.mql5.com/ru/signals/464411

https://www.mql5.com/ru/signals/466155

Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:

  "   "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."

Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?

 
Как минимум увеличить количество сделок. 3-5 в месяц - это не торговля.
 
Maksym Pravilo:

Добрый день!

Опубликовал 2 новых торговых сигнала:

https://www.mql5.com/ru/signals/464411

https://www.mql5.com/ru/signals/466155

Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:

  "   "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."

http://prntscr.com/ku8545

Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?


открыть вкладку новости и читать новости о своем сигнале. 

 
Maksym Pravilo:

Добрый день!

Опубликовал 2 новых торговых сигнала:

https://www.mql5.com/ru/signals/464411

https://www.mql5.com/ru/signals/466155

Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:

  "   "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."

Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?

Также ознакомьтесь с сообщениями во вкладке "Новости":


 
Vladimir Karputov:
Как минимум увеличить количество сделок. 3-5 в месяц - это не торговля.

а если человек торгует на недельных или месячных графиках?

 
Mickey Moose:

а если человек торгует на недельных или месячных графиках?

Значит путь ему в сервис Сигналы закрыт. Подписчики хотят динамики.

 
Это новостная торговая система. Сильные новости, которые способствуют сильному движению цены бывают 3-5 раз в месяц. Торговать чаще смысла нет. При этом система высоко прибыльная и низко рисковая. Профит фактор 7,81. Можно ли что то сделать чтобы данный сигнал стал активным?
 
Vladimir Karputov:

Значит путь ему в сервис Сигналы закрыт. Подписчики хотят динамики.

или домашний телефон автора, звонить спрашивать, он там вообще живой?)

 
Maksym Pravilo:

Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:

  "   "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."

Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?

Что непонятно в этом сообщении?

 
Vladimir Karputov:
Как минимум увеличить количество сделок. 3-5 в месяц - это не торговля.

А от какого количества сделок в месяц начинается "торговля"? Перечитал правила, не нашел ограничений. Всегда считал, что важнее стабильность, а не частота.

 
Alexander Sevastyanov:

А от какого количества сделок в месяц начинается "торговля"? Перечитал правила, не нашел ограничений. Всегда считал, что важнее стабильность, а не частота.

Вроде как 1 сделка в 6 дней

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