Торговый сигнал - Подписка не разрешена. Подписка будет разрешена после начала торговли.
Добрый день!
Опубликовал 2 новых торговых сигнала:
https://www.mql5.com/ru/signals/464411
https://www.mql5.com/ru/signals/466155
Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:
" "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."
http://prntscr.com/ku8545
Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?
открыть вкладку новости и читать новости о своем сигнале.
Добрый день!
Опубликовал 2 новых торговых сигнала:
https://www.mql5.com/ru/signals/464411
https://www.mql5.com/ru/signals/466155
Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:
" "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."
Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?
Также ознакомьтесь с сообщениями во вкладке "Новости":
Как минимум увеличить количество сделок. 3-5 в месяц - это не торговля.
а если человек торгует на недельных или месячных графиках?
а если человек торгует на недельных или месячных графиках?
Значит путь ему в сервис Сигналы закрыт. Подписчики хотят динамики.
Значит путь ему в сервис Сигналы закрыт. Подписчики хотят динамики.
или домашний телефон автора, звонить спрашивать, он там вообще живой?)
Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:
" "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."
Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?
Что непонятно в этом сообщении?
Как минимум увеличить количество сделок. 3-5 в месяц - это не торговля.
А от какого количества сделок в месяц начинается "торговля"? Перечитал правила, не нашел ограничений. Всегда считал, что важнее стабильность, а не частота.
А от какого количества сделок в месяц начинается "торговля"? Перечитал правила, не нашел ограничений. Всегда считал, что важнее стабильность, а не частота.
Вроде как 1 сделка в 6 дней
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Добрый день!
Опубликовал 2 новых торговых сигнала:
https://www.mql5.com/ru/signals/464411
https://www.mql5.com/ru/signals/466155
Торговля по ним ведется не часто 3-5 сделок в месяц. Торговля начата. Но на сайте сообщение:
" "Подписка не разрешена" Подписка будет разрешена после начала торговли."
Почему так происходит? Что сделать чтобы сигнал стал публичным и была разрешена подписка?