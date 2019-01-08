Вопрос по типизации - страница 8
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Это случайно не то же самое, чтоPrint(ColorToString(Color&(uint(-1)&65535)|(230<<16))); ?
По результату да, по действию - нет.
Боюсь, что продолжая изучать Ваши коды я сломаю себе мозг.
То есть я хочу сказать, что в Ваших методах все восхитительно (без шуток) кроме обилия заглавных букв с подчеркиваниями и операций разрешения контекста :)
Думаю, что если её (операцию разрешения контекста) разрешат перегружать, то Вы вместе со своими библиотеками уйдете в астрал :lol:
Сложно не написать библиотеку, а придумать удобную в использовании.
По результату да, по действию - нет. // ну да, по действию Print(ColorToString(Color=(Color&(uint(-1)&65535)|(230<<16)))); :)
Сложно не написать библиотеку, а придумать удобную в использовании. // Сложно и то и другое, если нет в загашнике такого опыта копания в особенностях терминалов, как у Вас :)
Нет, там совсем другой алгоритм используется. Библиотеке плевать на тип переменной.
Нет, там совсем другой алгоритм используется. Библиотеке плевать на тип переменной.
Там не тип переменной, а её имя=, т.е. присваивание. По действию и по результату получается одно - изменяется переменная.Хотя в библиотеку далеко я не залезал, так что сори если что не так.
Там не тип переменной, а её имя=, т.е. присваивание. По действию и по результату получается одно - изменяется переменная.Хотя в библиотеку далеко я не залезал, так что сори если что не так.
Вместо целой переменной можете подставить, например, MqlTick-переменную.
Вместо целой переменной можете подставить, например, MqlTick-переменную.
Я понимаю, что у Вас все универсально. Мы вместе в соседней ветке решали вопрос копирования структур недавно :) Передо мной в данный момент эта задача не стоит. Ну и конструированием данных разных типов из байтов и модификацией битовых полей я тоже много занимался, правда число факультативно без особой практической пользы :)
Я понимаю, что у Вас все универсально. Мы вместе в соседней ветке решали вопрос копирования структур недавно :) Передо мной в данный момент эта задача не стоит. Ну и конструированием данных разных типов из байтов и модификацией битовых полей я тоже много занимался, правда число факультативно без особой практической пользы :)
К тому завел, что можно создать A(Object)[Index] = 5.
К тому завел, что можно создать A(Object)[Index] = 5.
Разумеется если со всем работать как с одним типом - наборами байтов или битов, или интов и т.п. то можно, но это уже из другой плоскости, это не о том, чтобы делать простой интуитивный, легко воспринимаемый и изменяемый код.
Мне тоже нравится, когда между int, double и datetime нет никакой разницы. Вот, может кому-то идея понравится (по скорости присваивания не отличается фактически от оригинальных типов):
Будет работать гарантированно для форекса (цены не больше 21474 целой части) и даты вплоть до 2107 г.
Мне тоже нравится, когда между int, double и datetime нет никакой разницы.
Т.е. если вдруг случайно перепутаешь мух с котлетами, то чтоб максимально затруднить обнаружение проблемы?