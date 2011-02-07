ОПРОС: Нужен ли в MetaEditore фолдинг (сворачивание строк)? - страница 3
Отличное замечание! Лично я под "фолдингом" понимал "выделение любого куска кода и его сворачивание", поэтому голосовал "за".
Самое удобное - это как Visual С++
Очень нужен!!!! И я бы все-таки поставил это в одну из приоритетных задач...
Так как это непосредственно влияет на скорость разработки и юзабилити эдитора...
Лично я уже просто задолбался скроллить код на 2500 строк...
Ну 2500 - это по-моему слишком... может быть до фолдинга стоило бы более пристальное внимание обратить на декомпозицию и ООП?
Скажем так, на данный момент времени я заново учусь писать код... Крайний раз писал очень давно, лет 15 назад..
Сейчас написал своего советника на MQL4, но еще не до конца... Потому что отладка в MQL4 сами знаете какая... Вот там у меня и есть 2500 строк кода...
Задумался о переносе всего этого безобразия под MQL5, тут как минимум есть хоть какой то отладчик... В ООП я плаваю, причем сильно...
Как раз сейчас задумался на тему перевода под ООП... Пока читаю как это работает...
и пока нифига не понятно :-)
Вообще, фолдинг не помешает, удобство будет. Но адекватно согласен с разработчиками. Всему свое время, сейчас много других задач. Например, структура в OnTrade() ;) уже спичит )) Нет, я конечно, напишу обработку, а потом выкину её. Просто хлама лишнего много получится.))
Впрочем, голосую ЗА.