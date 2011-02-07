ОПРОС: Нужен ли в MetaEditore фолдинг (сворачивание строк)? - страница 3

Yedelkin:
Отличное замечание! Лично я под "фолдингом" понимал "выделение любого куска кода и его сворачивание", поэтому голосовал "за". 

Самое удобное - это как Visual С++

ещё крепко нужен оконный разделитель...

 

Очень нужен!!!! И я бы все-таки поставил это в одну из приоритетных задач...

Так как это непосредственно влияет на скорость разработки и юзабилити эдитора...

Лично я уже просто задолбался скроллить код на 2500 строк... 

 
St0nE:

Ну 2500 - это по-моему слишком... может быть до фолдинга стоило бы более пристальное внимание обратить на декомпозицию и ООП?
 
Vladix:
Скажем так, на данный момент времени я заново учусь писать код... Крайний раз писал очень давно, лет 15 назад..

Сейчас написал своего советника на MQL4, но еще не до конца... Потому что отладка в MQL4 сами знаете какая... Вот там у меня и есть 2500 строк кода...

Задумался о переносе всего этого безобразия под MQL5, тут как минимум есть хоть какой то отладчик... В ООП я  плаваю, причем сильно...

Как раз сейчас задумался на тему перевода под ООП... Пока читаю как это работает...

и пока нифига не понятно :-) 

 

Вообще, фолдинг не помешает, удобство будет. Но адекватно согласен с разработчиками. Всему свое время, сейчас много других задач. Например, структура в OnTrade() ;) уже спичит )) Нет, я конечно, напишу обработку, а потом выкину её. Просто хлама лишнего много получится.))

Впрочем, голосую ЗА.

