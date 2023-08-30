Сигналы прирост - страница 2
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Как можно было отключить мой сигнал если плечо на сигнале 1:1000 , считаю ваши действия не правильными и прошу статистику включить на сигнал?
Из правил к сигналам -
А это что написано у вас на сигнале -
И еще.
Так как у вас центовый сигнал, то он может быть доступен только для бесплатной подписки -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FAQ по сервису Сигналы
Rashid Umarov, 2018.02.15 14:05
Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платную подписку
Как можно было отключить мой сигнал если плечо на сигнале 1:1000 , считаю ваши действия не правильными и прошу статистику включить на сигнал?
У меня на всё есть ответ,
Так как я пользуюсь поиском, а вы - нет.
У меня на всё есть ответ,
Так как я пользуюсь поиском, а вы - нет.
Сергей, может вы еще и ответите, какие правила нарушила моя тема про Лигу Торговых Систем, которую я завел на англоязычном форуме, что ее удалили ?
Сергей, может вы еще и ответите, какие правила нарушила моя тема про Лигу Торговых Систем, которую я завел на англоязычном форуме, что ее удалили ?
Удалил другой модератор (не я), по причине, что ветка была на 3 листах, но там не было ни одного кода советника, вообще ни одного куска кода, ни одного чарта, ни одного индикатора, ни одной ссылки на КодаБазу. Вообще ничего. Только таблица о том, что какая-то система сейчас прибыльна.
Создалось впечатление, что люди, чтобы получить торговую систему - должны регулярно писать вам в личку.
Все равно бы удалили ...
Я старался спасти ветку (постил вам там), но другие доводы (которые я привел выше) - перевесили.
---------------
Надо больше конкретики - чтобы было что обсуждать:
Как можно было отключить мой сигнал если плечо на сигнале 1:1000 , считаю ваши действия не правильными и прошу статистику включить на сигнал?
Удалил другой модератор (не я), по причине, что ветка была на 3 листах, но там не было ни одного кода советника, вообще ни одного куска кода, ни одного чарта, ни одного индикатора, ни одной ссылки на КодаБазу. Вообще ничего. Только таблица о том, что какая-то система сейчас прибыльна.
Создалось впечатление, что люди, чтобы получить торговую систему - должны регулярно писать вам в личку.
Все равно бы удалили ...
Я старался спасти ветку (постил вам там), но другие доводы (которые я привел выше) - перевесили.
---------------
Надо больше конкретики - чтобы было что обсуждать:
Понятно.
Ну что ж... Придется поискать для трейдеров в кодобазе бесплатных экспертов...
Спасибо за разъяснение - в английском я не сильно крут, чтобы там разбираться с модераторами.
Чтобы Вам там не считали - это не интересно. Гораздо интереснее, что Вы не можете прочитать правила сервиса сигналы и FAQ по сервису сигналов.
Из правил к сигналам -
А это что написано у вас на сигнале -
Правильно приводите условия, но вопрос в другом почему отключили статистику от сигнала т.к плече 1:1000 на сигнале!
Подписка запрещена на сигнал с плечом 1:1000, поэтому прошу подключить статистику к сигналу.!
Правильно приводите условия, но вопрос в другом почему отключили статистику от сигнала т.к плече 1:1000 на сигнале!
Подписка запрещена на сигнал с плечом 1:1000, поэтому прошу подключить статистику к сигналу.!
Это к кому вы сейчас обращаетесь?
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По этому вопросу я привел несколько постов - тут в ветке на первой странице - например:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FAQ по сервису Сигналы
Rashid Umarov, 2017.05.04 17:53Вы должны понимать, что Сигналы с таким огромным приростом не живут долго. Поэтому такие приросты игнорируются для защиты потенциальных подписчиков.
и еще несколько постов-ответов там на первой странице.
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А то, что -
"если подписка запрещена, то и не надо поэтому игнорировать огромные приросты и надо показывать их"
(как вы и просите сейчас) - этого я ни в правилах, ни на форуме от админов ничего не нашел.
То есть, это, наверное, общая ситуация, и я не думаю, что для вас они сделают исключение из этого.
Хотя как знать ...
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А почему вы сами не ищете по поиску?
Правильно приводите условия, но вопрос в другом почему отключили статистику от сигнала т.к плече 1:1000 на сигнале!
Подписка запрещена на сигнал с плечом 1:1000, поэтому прошу подключить статистику к сигналу.!
Мне кажется, что вы просто пиарите себя, а иначе - зачем вы открыли 3 ветки по вашему вопросу (не включая этой), почему требуете чего-то от кого-то тут ... от модераторов (которые не имеют отношения к сигналам), почему мы все как пользователи форума должны все это читать и знать про ваш сигнал и его прирост ...