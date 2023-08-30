Сигналы прирост - страница 2

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Sergey Dedyrin:
  Как можно было отключить мой сигнал если плечо на сигнале 1:1000 , считаю ваши действия не правильными и прошу статистику включить на сигнал?

Из правил к сигналам


А это что написано у вас на сигнале - 

 

И еще.
Так как у вас центовый сигнал, то он может быть доступен только для бесплатной подписки -

  • то есть, вы на нем от подписчиков ничего не заработаете, так как они к вам будут подписываться бесплатно;
  • и подписчики тоже ничего не заработают, так как они будут подписываться только своими демо счетами.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2018.02.15 14:05

Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платную подписку


 
Sergey Dedyrin:
  Как можно было отключить мой сигнал если плечо на сигнале 1:1000 , считаю ваши действия не правильными и прошу статистику включить на сигнал?

У меня на всё есть ответ,
Так как я пользуюсь поиском, а вы - нет.

 
Sergey Golubev:

У меня на всё есть ответ,
Так как я пользуюсь поиском, а вы - нет.

Сергей, может вы еще и ответите, какие правила нарушила моя тема про Лигу Торговых Систем, которую я завел на англоязычном форуме, что ее удалили ?

 
Georgiy Merts:

Сергей, может вы еще и ответите, какие правила нарушила моя тема про Лигу Торговых Систем, которую я завел на англоязычном форуме, что ее удалили ?

Удалил другой модератор (не я), по причине, что ветка была на 3 листах, но там не было ни одного кода советника, вообще ни одного куска кода, ни одного чарта, ни одного индикатора, ни одной ссылки на КодаБазу. Вообще ничего. Только таблица о том, что какая-то система сейчас прибыльна.
Создалось впечатление, что люди, чтобы получить торговую систему - должны регулярно писать вам в личку.

Все равно бы удалили ...
Я старался спасти ветку (постил вам там), но другие доводы (которые я привел выше) - перевесили.

---------------

Надо больше конкретики - чтобы было что обсуждать:

  • кодерам надо коды;
  • трейдерам - индикаторы и/или советники (можно ссылками из КодаБазы) с чартами и объясняловкой.

 
Sergey Dedyrin:
  Как можно было отключить мой сигнал если плечо на сигнале 1:1000 , считаю ваши действия не правильными и прошу статистику включить на сигнал?
Чтобы Вам там не считали - это не интересно. Гораздо интереснее, что Вы не можете прочитать правила сервиса сигналы и FAQ по сервису сигналов.
 
Sergey Golubev:

Удалил другой модератор (не я), по причине, что ветка была на 3 листах, но там не было ни одного кода советника, вообще ни одного куска кода, ни одного чарта, ни одного индикатора, ни одной ссылки на КодаБазу. Вообще ничего. Только таблица о том, что какая-то система сейчас прибыльна.
Создалось впечатление, что люди, чтобы получить торговую систему - должны регулярно писать вам в личку.

Все равно бы удалили ...
Я старался спасти ветку (постил вам там), но другие доводы (которые я привел выше) - перевесили.

---------------

Надо больше конкретики - чтобы было что обсуждать:

  • кодерам надо коды;
  • трейдерам - индикаторы и/или советники (можно ссылками из КодаБазы) с чартами и объясняловкой.

Понятно.

Ну что ж... Придется поискать для трейдеров в кодобазе бесплатных экспертов...

Спасибо за разъяснение - в английском я не сильно крут, чтобы там разбираться с модераторами.

 
Alexandr Saprykin:
Чтобы Вам там не считали - это не интересно. Гораздо интереснее, что Вы не можете прочитать правила сервиса сигналы и FAQ по сервису сигналов.
 
Sergey Golubev:

Из правил к сигналам


А это что написано у вас на сигнале - 

   Правильно приводите условия, но вопрос в другом почему отключили  статистику от сигнала  т.к плече 1:1000  на сигнале!

 Подписка запрещена на сигнал с плечом 1:1000, поэтому прошу подключить статистику к сигналу.!

 
Sergey Dedyrin:
 

   Правильно приводите условия, но вопрос в другом почему отключили  статистику от сигнала  т.к плече 1:1000  на сигнале!

 Подписка запрещена на сигнал с плечом 1:1000, поэтому прошу подключить статистику к сигналу.!

Это к кому вы сейчас обращаетесь?

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По этому вопросу я привел несколько постов - тут в ветке на первой странице - например:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2017.05.04 17:53

Вы должны понимать, что Сигналы с таким огромным приростом не живут долго. Поэтому такие приросты игнорируются для защиты потенциальных подписчиков.

и еще несколько постов-ответов там на первой странице.

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А то, что -
"если подписка запрещена, то и не надо поэтому игнорировать огромные приросты и надо показывать их"
(как вы и просите сейчас) - этого я ни в правилах, ни на форуме от админов ничего не нашел.

То есть, это, наверное, общая ситуация, и я не думаю, что для вас они сделают исключение из этого.
Хотя как знать ...

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А почему вы сами не ищете по поиску? 

 
Sergey Dedyrin:
 

   Правильно приводите условия, но вопрос в другом почему отключили  статистику от сигнала  т.к плече 1:1000  на сигнале!

 Подписка запрещена на сигнал с плечом 1:1000, поэтому прошу подключить статистику к сигналу.!

Мне кажется, что вы просто пиарите себя, а иначе - зачем вы открыли 3 ветки по вашему вопросу (не включая этой), почему требуете чего-то от кого-то тут ... от модераторов (которые не имеют отношения к сигналам), почему мы все как пользователи форума должны все это читать и знать про ваш сигнал и его прирост ...

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