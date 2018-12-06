Админы мне нужен помош
Как мне стат продаавцом
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Как мне стат продаавцом
Идем в маркет. Читаем хелп. Там все написано. Подробно.
для начала продай мне этот карандаш, а потом решим, какой из тебя продавец
Как мне помнится, это описание было у сигнала Тараса Гончара ... хм..
Охота на ведьм.
Текст из описания сигнала Гончара видел у нескольких авторов сигналов.
Это нормально: равняться на успешность (какая бы она ни была "под ковром").
Тем более ряд тезисов сигнала Гончара были заслуживающими внимание.
Насколько понимаю, топикстартеру нужна верификация для транслирования сигнала.
Отсюда и текстовка из сигнала Гончара.
Вы же видите, что топикстартер плохо говорит по-русски. Чего к нему докапываетесь?
Он спрашивает администрацию, пусть ему и отвечает администрация. Сервисдеска же нет.
Охота на ведьм.
Текст из описания сигнала Гончара видел у нескольких авторов сигналов.
Это нормально: равняться на успешность (какая бы она ни была "под ковром").
Тем более ряд тезисов сигнала Гончара были заслуживающими внимание.
Насколько понимаю, топикстартеру нужна верификация для транслирования сигнала.
Отсюда и текстовка из сигнала Гончара.
Вы же видите, что топикстартер плохо говорит по-русски. Чего к нему докапываетесь?
Он спрашивает администрацию, пусть ему и отвечает администрация. Сервисдеска же нет.
Присваивание чужого описания, это не "равняться" а по-другому называется..
Не очень
Присваивание чужого описания, это не "равняться" а по-другому называется
Не понравилось или не понимаете значение слова "равняться"?
Тогда вам другое слово, синоним -- "подражание" -- и ссылка на пояснение его значения специально для вас hhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Подражание
По факту у пассажира проблемы с верификацией. Что там и как у него -- вопрос десятый. Он задал и уже задаёт не первый раз вопрос админам. Можете заспамить его вопрос от нечего делать и радоваться своему такому великому достижению на сегодняшний день.
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