Админы мне нужен помош

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Что мне делат помогите почему никто не хочет помоч
 
Как мне стат продаавцом
 
для начала продай мне этот карандаш, а потом решим, какой из тебя продавец
 
Utkir Aminov:
Как мне стат продаавцом

Учиться, учиться и еще раз учиться!

 
Utkir Aminov:
Как мне стат продаавцом

Идем в маркет. Читаем хелп. Там все написано. Подробно.

 
Ivan Butko:
для начала продай мне этот карандаш, а потом решим, какой из тебя продавец
 
Utkir Aminov:
Как мне стат продаавцом

Как мне помнится, это описание было у сигнала Тараса Гончара ... хм..


 
DZubova:

Как мне помнится, это описание было у сигнала Тараса Гончара ... хм..


Подтверждаю. 
Странно всё это...
 

Охота на ведьм.

Текст из описания сигнала Гончара видел у нескольких авторов сигналов.

Это нормально: равняться на успешность (какая бы она ни была "под ковром").

Тем более ряд тезисов сигнала Гончара были заслуживающими внимание.

Насколько понимаю, топикстартеру нужна верификация для транслирования сигнала.

Отсюда и текстовка из сигнала Гончара.

Вы же видите, что топикстартер плохо говорит по-русски. Чего к нему докапываетесь?

Он спрашивает администрацию, пусть ему и отвечает администрация. Сервисдеска же нет.

 
Andrey F. Zelinsky:

Охота на ведьм.

Текст из описания сигнала Гончара видел у нескольких авторов сигналов.

Это нормально: равняться на успешность (какая бы она ни была "под ковром").

Тем более ряд тезисов сигнала Гончара были заслуживающими внимание.

Насколько понимаю, топикстартеру нужна верификация для транслирования сигнала.

Отсюда и текстовка из сигнала Гончара.

Вы же видите, что топикстартер плохо говорит по-русски. Чего к нему докапываетесь?

Он спрашивает администрацию, пусть ему и отвечает администрация. Сервисдеска же нет.

Присваивание чужого описания, это не "равняться" а по-другому называется..

Не очень 

 
DZubova:

Присваивание чужого описания, это не "равняться" а по-другому называется 

Не понравилось или не понимаете значение слова "равняться"?

Тогда вам другое слово, синоним -- "подражание" -- и ссылка на пояснение его значения специально для вас hhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Подражание

По факту у пассажира проблемы с верификацией. Что там и как у него -- вопрос десятый. Он задал и уже задаёт не первый раз вопрос админам. Можете заспамить его вопрос от нечего делать и радоваться своему такому великому достижению на сегодняшний день.

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