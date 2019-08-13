Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в TradingView?

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Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в TradingView?
 

Стоит пьяный мужик у стены, чтобы не упасть придерживает её...

Подходит сынишка.

- Пап, почини мне машинку...

- Щазз, всё брошу и буду тебе машинки чинить...

 
анекдот хороший, но не в тему. давайте по теме.
 
fcryp:
анекдот хороший, но не в тему. давайте по теме.

Ну раз тебе надо, скоро сделают

 
Evgeniy Zhdan:

Ну раз тебе надо, скоро сделают

вопрос в другом, можно ли это реализовать? если нельзя тут и говорить неочем.

 

я тоже поддерживаю

 
fcryp:
анекдот хороший, но не в тему. давайте по теме.

Мне кажется как раз в тему.

На ваше предложение разработчики, по вашему, должны всё бросить и пойти разбираться о чём вы говорите?

 
fcryp:
Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в tradingwiev?

Что там за элементы рисования?

 

для меня выжные эти

кисть или ручка (масштабируется на разных тф)

прямоугольник

ластик

текст (можно много писать, нет ограничений как в мт4)(масштабируется на разных тф)

скрыть все объекты рисования

очистить график одной клавишей от всего


может будут полезные другим

 
Евгений Павлович:
Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в tradingwiev?

пример графика с произвольным рисованием


 
Евгений Павлович:

пример графика с произвольным рисованием


Всё для этого уже есть в MQL5.

Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика
  • www.mql5.com
Отдельно разработаны классы для создания графических объектов и примитивов, для отрисовки различных видов диаграмм и кривых. Реализованы различные возможности отображения объектов: изменение стиля и цвета линий, заливка, работа с сериями данных на графике и т.д.
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