Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в TradingView?
Стоит пьяный мужик у стены, чтобы не упасть придерживает её...
Подходит сынишка.
- Пап, почини мне машинку...
- Щазз, всё брошу и буду тебе машинки чинить...
анекдот хороший, но не в тему. давайте по теме.
Ну раз тебе надо, скоро сделают
Ну раз тебе надо, скоро сделают
вопрос в другом, можно ли это реализовать? если нельзя тут и говорить неочем.
я тоже поддерживаю
анекдот хороший, но не в тему. давайте по теме.
Мне кажется как раз в тему.
На ваше предложение разработчики, по вашему, должны всё бросить и пойти разбираться о чём вы говорите?
Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в tradingwiev?
Что там за элементы рисования?
для меня выжные эти
кисть или ручка (масштабируется на разных тф)
прямоугольник
ластик
текст (можно много писать, нет ограничений как в мт4)(масштабируется на разных тф)
скрыть все объекты рисования
очистить график одной клавишей от всего
может будут полезные другим
пример графика с произвольным рисованием
Всё для этого уже есть в MQL5.
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