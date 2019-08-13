Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в TradingView? - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Алексей, совершенно верно, кривульками проще рисовать, а тем более в онлайне если нужно быстро. Этот инструмент необходим в терминале по-умолчанию.

Чего ради поднимать этот вопрос вообще? Кому очень надо могут попользовать одну из этих программ. По описанию мне больше приглянулась Epic pen.

Желающие могут повнимательней поискать и найти что-то ещё.

Как рисовать на экране поверх других программ
Как рисовать на экране поверх других программ
  • голосов: 4
  • 2017.02.21
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Интерактивные элементы на вебинаре незаменимая вещь — они помогают привлечь внимание аудитории, заинтересовать её и придать выступлению динамики. В нашем блоге мы уже рассматривали различные инструменты интерактива: демонстрацию экрана, показ презентаций и другие. Сегодня поговорим о том, как рисовать на экране в то время, когда вы...
 
Alexey Viktorov:

Чего ради поднимать этот вопрос вообще? Кому очень надо могут попользовать одну из этих программ. По описанию мне больше приглянулась Epic pen.

Желающие могут повнимательней поискать и найти что-то ещё.

Проверил, рисует конечно не в программе, а на рабочем столе. За неимением ничего - хоть что-то, но это совсем не то.


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