Можете ли сделать в следующем обновлении mt4 или mt5 элементы рисования как в TradingView? - страница 3
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Алексей, совершенно верно, кривульками проще рисовать, а тем более в онлайне если нужно быстро. Этот инструмент необходим в терминале по-умолчанию.
Чего ради поднимать этот вопрос вообще? Кому очень надо могут попользовать одну из этих программ. По описанию мне больше приглянулась Epic pen.
Желающие могут повнимательней поискать и найти что-то ещё.
Чего ради поднимать этот вопрос вообще? Кому очень надо могут попользовать одну из этих программ. По описанию мне больше приглянулась Epic pen.
Желающие могут повнимательней поискать и найти что-то ещё.
Проверил, рисует конечно не в программе, а на рабочем столе. За неимением ничего - хоть что-то, но это совсем не то.