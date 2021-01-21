не отображается сигнал

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коллеги, не получается найти в МТ4 в разделе Сигналы:

***

на разных компьютерах, на разных интернет провайдерах и на разных метакаха, разных брокеров, не сочтите за рекламу: ТТ, Альпари, Форексклуб, Форексфою, форексоптимум, на всех мы не можем найти данные сигналы. 

Есть альтернативный вариант подключения? Предложение, через сайт нажать "Копировать за ..." не предлагать, так как у меня, при нажатии, открывается MT4  форексфою, а мне нужно копировать на счет ТТ 

 
Spark1618:

коллеги, не получается найти в МТ4 в разделе Сигналы:

***

на разных компьютерах, на разных интернет провайдерах и на разных метакаха, разных брокеров, не сочтите за рекламу: ТТ, Альпари, Форексклуб, Форексфою, форексоптимум, на всех мы не можем найти данные сигналы. 

Есть альтернативный вариант подключения? Предложение, через сайт нажать "Копировать за ..." не предлагать, так как у меня, при нажатии, открывается MT4  форексфою, а мне нужно копировать на счет ТТ 

Проводите поиск сигнала непосредственно из терминала (поле поиска находится в правом верхнем углу терминала).

 

Добрый вечер!У меня тоже такая же проблема, только другие брокеры. Попробовала из терминала мт4 подписаться, тоже не получается.ничего не открывается. На мой реальный счёт установила VPS,  получилось.

А сигнал нет. Сальдо достаточно для подписки.Брокер Альпари.

Помогите пожалуйста!

 
устанавливала и покупала vps   у Mql5. всё установилось на тм4, реальн.счёт. Получается связь с мql5 есть,  А сигнал не подписывается.
 

Здравствуйте, не могу понять почему убрали мой сигнал с рейтинга ? Публичный его нет,вижу его

только я. Помогите пожалуйста!

 
geluk53 Nalyotova:
устанавливала и покупала vps   у Mql5. всё установилось на тм4, реальн.счёт. Получается связь с мql5 есть,  А сигнал не подписывается.

Предоставьте пожалуйста журнал терминала в котором не происходит подписка (если пробуете подписать из терминала на локальном компьютере - тогда в окне "Инструменты", закладка "Журнал" правый клик и команда "Открыть", откроется папка в которой будут лог-файлы. Например файл за сегодня будет иметь вид 20181124.log. Этот файл прикрепите к сообщению).

 
Oleg Aniskin:

Здравствуйте, не могу понять почему убрали мой сигнал с рейтинга ? Публичный его нет,вижу его

только я. Помогите пожалуйста!

Зайдите в сигнал и прочтите предупреждения.

 
2018.11.15 11:19RU
 Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2018.11.13 14:37
 High average monthly growth may indicate high trading risks
2018.11.13 14:37
 Too much growth in the last month indicates a high risk
2018.10.31 13:50
 Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2018.10.31 12:49
 Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2018.10.29 12:36
 Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2018.10.29 12:36
 This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature

Предупреждение снято , а сигнал не в рейтинге. Скажите что мне нужно сделать, я не понимаю!

 
Oleg Aniskin:
2018.11.15 11:19RU
 Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2018.11.13 14:37
 High average monthly growth may indicate high trading risks
2018.11.13 14:37
 Too much growth in the last month indicates a high risk
2018.10.31 13:50
 Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2018.10.31 12:49
 Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2018.10.29 12:36
 Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2018.10.29 12:36
 This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature

Предупреждение снято , а сигнал не в рейтинге. Скажите что мне нужно сделать, я не понимаю!

Как были предупреждения так они о остались:


 
Vladimir Karputov:

Предоставьте пожалуйста журнал терминала в котором не происходит подписка (если пробуете подписать из терминала на локальном компьютере - тогда в окне "Инструменты", закладка "Журнал" правый клик и команда "Открыть", откроется папка в которой будут лог-файлы. Например файл за сегодня будет иметь вид 20181124.log. Этот файл прикрепите к сообщению).

Добрый день, Владимир!

посылаю файл., надеюсь правильный.

Файлы:
alparix_signal.png  30 kb
 
Может быть это надо?
Файлы:
alpari_sig2.png  41 kb
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