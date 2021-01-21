не отображается сигнал
коллеги, не получается найти в МТ4 в разделе Сигналы:
***
на разных компьютерах, на разных интернет провайдерах и на разных метакаха, разных брокеров, не сочтите за рекламу: ТТ, Альпари, Форексклуб, Форексфою, форексоптимум, на всех мы не можем найти данные сигналы.
Есть альтернативный вариант подключения? Предложение, через сайт нажать "Копировать за ..." не предлагать, так как у меня, при нажатии, открывается MT4 форексфою, а мне нужно копировать на счет ТТ
Проводите поиск сигнала непосредственно из терминала (поле поиска находится в правом верхнем углу терминала).
Добрый вечер!У меня тоже такая же проблема, только другие брокеры. Попробовала из терминала мт4 подписаться, тоже не получается.ничего не открывается. На мой реальный счёт установила VPS, получилось.
А сигнал нет. Сальдо достаточно для подписки.Брокер Альпари.
Помогите пожалуйста!
Здравствуйте, не могу понять почему убрали мой сигнал с рейтинга ? Публичный его нет,вижу его
только я. Помогите пожалуйста!
устанавливала и покупала vps у Mql5. всё установилось на тм4, реальн.счёт. Получается связь с мql5 есть, А сигнал не подписывается.
Предоставьте пожалуйста журнал терминала в котором не происходит подписка (если пробуете подписать из терминала на локальном компьютере - тогда в окне "Инструменты", закладка "Журнал" правый клик и команда "Открыть", откроется папка в которой будут лог-файлы. Например файл за сегодня будет иметь вид 20181124.log. Этот файл прикрепите к сообщению).
Здравствуйте, не могу понять почему убрали мой сигнал с рейтинга ? Публичный его нет,вижу его
только я. Помогите пожалуйста!
Зайдите в сигнал и прочтите предупреждения.
Предупреждение снято , а сигнал не в рейтинге. Скажите что мне нужно сделать, я не понимаю!
Предупреждение снято , а сигнал не в рейтинге. Скажите что мне нужно сделать, я не понимаю!
Как были предупреждения так они о остались:
Предоставьте пожалуйста журнал терминала в котором не происходит подписка (если пробуете подписать из терминала на локальном компьютере - тогда в окне "Инструменты", закладка "Журнал" правый клик и команда "Открыть", откроется папка в которой будут лог-файлы. Например файл за сегодня будет иметь вид 20181124.log. Этот файл прикрепите к сообщению).
Добрый день, Владимир!
посылаю файл., надеюсь правильный.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
коллеги, не получается найти в МТ4 в разделе Сигналы:
***
на разных компьютерах, на разных интернет провайдерах и на разных метакаха, разных брокеров, не сочтите за рекламу: ТТ, Альпари, Форексклуб, Форексфою, форексоптимум, на всех мы не можем найти данные сигналы.
Есть альтернативный вариант подключения? Предложение, через сайт нажать "Копировать за ..." не предлагать, так как у меня, при нажатии, открывается MT4 форексфою, а мне нужно копировать на счет ТТ