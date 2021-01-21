не отображается сигнал - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день, Владимир!
посылаю файл., надеюсь правильный.
Если вопрос по терминалу для настольной версии Windows, то да - лог файл брать из вкладки "Журнал". Затем этот лог файл прикрепить к сообщению (ЛОГ ФАЙЛ НУЖНО ПРИКРЕПИТЬ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА!!!).
Этот или нет?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не отображается сигнал
Vladimir Karputov, 2018.11.25 16:08
Если вопрос по терминалу для настольной версии Windows, то да - лог файл брать из вкладки "Журнал". Затем этот лог файл прикрепить к сообщению (ЛОГ ФАЙЛ НУЖНО ПРИКРЕПИТЬ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА!!!).
Я вам прикрепила и прислала. Текстовый файл -Кladblok.У меня другой язык, не русский.Покажите пожалуйста, что вам надо, пришлите скриншот.
Ознакомьтесь пока со справкой: Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Я три раза сказал, что мне нужен лог файл (лог файл терминала берётся из вкладки "Журнал").
Лог файл необходимо прикрепить к сообщению в виде текстового файла. НИКАКИХ КАРТИНОК! Текстовой файл != картинка.
Большое спасибо. Вот я открыла за 24/11/2018 , стоит только эта информация, загруженные индикаторы, а про подписку сигнала ничего не написано, так как я нажимаю на купить за 35$, кнопка не действует. должно появится окно для заполнения, у меня не появляется ничего.
https://www.mql5.com/ru/articles/523
В МТ4 нажимаю на « подписаться»и ничего не появляется.