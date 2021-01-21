не отображается сигнал - страница 2

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geluk53 Nalyotova:

Добрый день, Владимир!

посылаю файл., надеюсь правильный.

Если вопрос по терминалу для настольной версии Windows, то да - лог файл брать из вкладки "Журнал". Затем этот лог файл прикрепить к сообщению (ЛОГ ФАЙЛ НУЖНО ПРИКРЕПИТЬ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА!!!).

 
Этот или нет?
Файлы:
alpari_sig2.png  41 kb
 
geluk53 Nalyotova:
Этот или нет?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

не отображается сигнал

Vladimir Karputov, 2018.11.25 16:08

Если вопрос по терминалу для настольной версии Windows, то да - лог файл брать из вкладки "Журнал". Затем этот лог файл прикрепить к сообщению (ЛОГ ФАЙЛ НУЖНО ПРИКРЕПИТЬ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА!!!).


 
Я вам прикрепила и прислала. Текстовый файл -Кladblok.У меня другой язык, не русский.Покажите пожалуйста, что вам надо, пришлите скриншот. 
 
geluk53 Nalyotova:
Я вам прикрепила и прислала. Текстовый файл -Кladblok.У меня другой язык, не русский.Покажите пожалуйста, что вам надо, пришлите скриншот. 

Ознакомьтесь пока со справкой: Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы

Я три раза сказал, что мне нужен лог файл (лог файл терминала берётся из вкладки "Журнал").

Лог файл необходимо прикрепить к сообщению в виде текстового файла. НИКАКИХ КАРТИНОК! Текстовой файл != картинка.

Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В журналах платформы фиксируются практически все выполняемые действия. В них вы найдете описание всех важных событий: синхронизации со счетом провайдера при копировании сигналов, результаты миграции на хостинг, детали покупок в Маркете и многое другое. Журнал экспертов — показывается на вкладке "Эксперты" окна "Инструменты". В нем содержится...
 
Большое спасибо. Вот я открыла за 24/11/2018 , стоит только эта информация, загруженные индикаторы, а про подписку сигнала ничего не написано, так как я нажимаю  на купить за 35$, кнопка не действует. должно появится окно для заполнения, у меня не появляется ничего.
 
geluk53 Nalyotova:
Большое спасибо. Вот я открыла за 24/11/2018 , стоит только эта информация, загруженные индикаторы, а про подписку сигнала ничего не написано, так как я нажимаю  на купить за 35$, кнопка не действует. должно появится окно для заполнения, у меня не появляется ничего.

https://www.mql5.com/ru/articles/523

Как подписаться на Торговые Сигналы
Как подписаться на Торговые Сигналы
  • www.mql5.com
"Сигналы" - это сервис, позволяющий автоматически копировать торговые операции профессиональных трейдеров. В сервисе зарегистрированы тысячи сигналов как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. В данной статье вы узнаете о том, насколько просто оформить подписку, и как выбрать наиболее подходящий вариант среди всего многообразия доступных...
 
Спасибо Алексей!но у меня не появляется эта таблица для дальнейшего действия
 
В МТ4 нажимаю  на « подписаться»и ничего не появляется.
 
geluk53 Nalyotova:
В МТ4 нажимаю  на « подписаться»и ничего не появляется.
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