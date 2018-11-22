Индикатор поддержки и сопротивления для 1 сессии

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Доброго времени суток. Может кто нибудь находил индикатор для MT5 на сайте mql5.com в бесплатных версиях, который отрисовывает поддержку или сопротивления по high и low внутри торговой сессии? Объясню в картинке получше. 2 день ищу и ничего подобного не видел.
 
Sergey Ponomarev:
Доброго времени суток. Может кто нибудь находил индикатор для MT5 на сайте mql5.com в бесплатных версиях, который отрисовывает поддержку или сопротивления по high и low внутри торговой сессии? Объясню в картинке получше. 2 день ищу и ничего подобного не видел.

Day Channel

 

:-)

 
Iurii Tokman:

Day Channel

он не так работает как я нарисовал. Соединяет на малом таймфреймы каких то непонятных минимумов и максимумов, мне надо , чтобы он был завязан к первой свече нового дня и отрисовывал следующие уровни макс лоу, а не все минимумы и максимумы соединяя их

 
Sergey Ponomarev:

..., чтобы он был завязан к первой свече нового дня и отрисовывал следующие уровни макс лоу, а не все минимумы и максимумы соединяя их

да, так и работает


 
Iurii Tokman:

да, так и работает


поставьте на m1 или m5 и увидите как он работает)

 
Iurii Tokman:

да, так и работает


Его обновили :). Спасибо, теперь всё классно работает)

 
Sergey Ponomarev:

поставьте на m1 или m5 и увидите как он работает)

поставил, отлично работает


 
Iurii Tokman:

да, так и работает


почему то у меня теперь начинает индикатор дичь показывать)) 

 
Sergey Ponomarev:

почему то у меня теперь начинает индикатор дичь показывать)) 

и зачем вам синяя линия ?

 
Iurii Tokman:

и зачем вам синяя линия ?

МНЕ она не нужна, она сама рисуется и портит график :). Я поставил индикатор на график , вроде всё нормально было, а потом эта синяя линия появилась

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