Индикатор поддержки и сопротивления для 1 сессии
- Раскраска свечей
- Пожалуйста помогите или объясните популярно как сделать индикатор трендовой линии
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Доброго времени суток. Может кто нибудь находил индикатор для MT5 на сайте mql5.com в бесплатных версиях, который отрисовывает поддержку или сопротивления по high и low внутри торговой сессии? Объясню в картинке получше. 2 день ищу и ничего подобного не видел.
Day Channel
:-)
Day Channel
он не так работает как я нарисовал. Соединяет на малом таймфреймы каких то непонятных минимумов и максимумов, мне надо , чтобы он был завязан к первой свече нового дня и отрисовывал следующие уровни макс лоу, а не все минимумы и максимумы соединяя их
..., чтобы он был завязан к первой свече нового дня и отрисовывал следующие уровни макс лоу, а не все минимумы и максимумы соединяя их
да, так и работает
да, так и работает
поставьте на m1 или m5 и увидите как он работает)
да, так и работает
Его обновили :). Спасибо, теперь всё классно работает)
поставьте на m1 или m5 и увидите как он работает)
поставил, отлично работает
почему то у меня теперь начинает индикатор дичь показывать))
и зачем вам синяя линия ?
и зачем вам синяя линия ?
МНЕ она не нужна, она сама рисуется и портит график :). Я поставил индикатор на график , вроде всё нормально было, а потом эта синяя линия появилась
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