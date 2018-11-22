Индикатор поддержки и сопротивления для 1 сессии - страница 2
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МНЕ она не нужна, она сама рисуется и портит график :). Я поставил индикатор на график , вроде всё нормально было, а потом эта синяя линия появилась
сама по себе она не появится
ее нужно либо включить в настройках либо выключить
синяя линия это уровень закрытия бара старшего тф, по моему она вам не нужна
от это линии хорошо отбивается цена
сама по себе она не появится
ее нужно либо включить в настройках либо выключить
синяя линия это уровень закрытия бара старшего тф, по моему она вам не нужна
от это линии хорошо отбивается цена
понял! Спасибо, разобрался)
понял! Спасибо, разобрался)
пжлст