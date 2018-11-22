Индикатор поддержки и сопротивления для 1 сессии - страница 2

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Sergey Ponomarev:

МНЕ она не нужна, она сама рисуется и портит график :). Я поставил индикатор на график , вроде всё нормально было, а потом эта синяя линия появилась

сама по себе она не появится
ее нужно либо включить в настройках либо выключить

синяя линия это уровень закрытия бара старшего тф, по моему она вам не нужна
от это линии хорошо отбивается цена

цена закрытия

цена закрытия

 
Iurii Tokman:

сама по себе она не появится
ее нужно либо включить в настройках либо выключить

синяя линия это уровень закрытия бара старшего тф, по моему она вам не нужна
от это линии хорошо отбивается цена


понял! Спасибо, разобрался)

 
Sergey Ponomarev:

понял! Спасибо, разобрался)

пжлст

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