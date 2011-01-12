Разработчикам: прокомментируйте Исправление котировок задним числом - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну как, по вашему, возможно исправление истории котировок "передним" числом? :)
Если ДЦ поменял историю, что ж тут поделаешь, история синхронизируется. А как же иначе то?
Вопрос был совсем не об этом, а вот о чем:
Как сильно могут отличаться результаты эксперта при прогоне на серьезно измененной истории от реальной?
1) Вопрос был совсем не об этом,
2) а вот о чем:
Как сильно могут отличаться результаты эксперта при прогоне на серьезно измененной истории от реальной?
1) Мой пост был адресован топикстартеру.
2) Возможно, Вы имели в виду "Как сильно могут отличаться результаты эксперта при прогоне на старой истории от серьезно измененной реальной?". Ведь изменённая история это и есть реальная история. Зависит от ТС. Разница может быть катастрофической, для депозита разумеется. :)
Ну что тут скажешь - нужно искать ДЦ, который поменьше "шалит" с котировками, вот и всё - это хотите услышать от разработчиков?
Ну как, по вашему, возможно исправление истории котировок "передним" числом? :)
Если ДЦ поменял историю, что ж тут поделаешь, история синхронизируется. А как же иначе то?
Вы как-то вопрос не поняли... В MT4 нет ни одного механизма, который позволит Вам это отследить!
Пускай правят на здоровье! Главное - это инструмент, который может это отследить.
Ещё я сейчас локализовал очередной баг в МТ4, сейчас оформлю и выложу
Вы как-то вопрос не поняли... В MT4 нет ни одного механизма, который позволит Вам это отследить!
В МетаТрейдер 4 работает точно такой же механизм (IndicatorCounted), как в МТ5.
Но в МетаТрейдер 4 уровень контроля изменений истории слабее. Именно ради тотального контроля истории мы и запретили в МТ5 использование собственной истории (она будет постоянно перезаписываться с сервера).
1) Мой пост был адресован топикстартеру.
2) Возможно, Вы имели в виду "Как сильно могут отличаться результаты эксперта при прогоне на старой истории от серьезно измененной реальной?". Ведь изменённая история это и есть реальная история. Зависит от ТС. Разница может быть катастрофической, для депозита разумеется. :)
Ну что тут скажешь - нужно искать ДЦ, который поменьше "шалит" с котировками, вот и всё - это хотите услышать от разработчиков?
1. Извини, не заметил.
2. Дааа, чувствуется вопрос философский.
Я так понимаю реальная история для всех (абсолютно для всех!) разная, и не важно по какой причине, а есть история истинная или ( серьезно измененная ;) ), но одинаковая для всех.
Например если во время торговли онлайн произойдет обрыв связи, эксперт истинную историю достать не сможет, для него реальная история будет та, которая была с обрывом связи.
При прогоне в тестере, на истинной истории результат будет отличаться, от результата торговли онлайн, то есть от реальной истории.
В МетаТрейдер 4 работает точно такой же механизм (IndicatorCounted), как в МТ5.
Но в МетаТрейдер 4 уровень контроля изменений истории слабее. Именно ради тотального контроля истории мы и запретили в МТ5 использование собственной истории (она будет постоянно перезаписываться с сервера).
Я про это и говорю. Что встречаются моменты, когда алгоритмы MT4 дают сбой. Это доказано. Отрицать бессмысленно (Вы и не отрицаете). Эти моменты влияют только на другие определённые моменты. Так что рядовые пользователи с этим либо не сталкиваются, либо списывают на глюки.
Я же человек упёртый, и пока досконально не разберусь во всём - в покое не оставлю. У меня серьёзный подход к проблеме любого масштаба.
Теперь далее. Что бы не открывать на форуме MT5 новую ветку, напишу здесь. Надеюсь на Ваши комментарии.
Суть в чём. Берём терминал MT4, открываем график М1 (для скорости). В начале функции start() любого индикатора прописываем следующий код (буферы подправить под конкретный индикатор):
и кидаем его на график. Через какое-то время (у меня получается что после определённого порога 127 баров) начинается сервисная процедура терминала по обрезанию истории:
при этом IndicatorCounted() как и положено становится равным 0.
Но на следующих барах выясняется, что в буфере добавленного нулевого бара может содержаться старое значение. Другими словами не происходит принудительная инициализация в ноль или EMPTY_VALUE.
Конечно же, Вы скажете, что программист должен сам обнулять переменные, но почему такое происходит только после сервисной процедуры урезания баров?
Т.е. в обычный момент (когда просто добавляются бары после открытия графика) все буферы принудительно проинициализированы. Можно конечно подумать, что выделяется заранее больший буфер и он инициализируется, а потом как будет, так будет....
В МетаТрейдер 4 работает точно такой же механизм (IndicatorCounted), как в МТ5.
Но в МетаТрейдер 4 уровень контроля изменений истории слабее. Именно ради тотального контроля истории мы и запретили в МТ5 использование собственной истории (она будет постоянно перезаписываться с сервера).
Оба на! Вот это мне подфортило со скринами то!
Началась какая-то свистопляска:
Начали пропадать бары на графиках со скрина (появлялась надпись ожидание обновления). Индикаторы то появлялись, то исчезали.
И тут на тебе:
А такое как я выяснил ещё в MT4 - когда IndicatorCounted() не реагирует на какие-то изменения истории при малом периоде отключения (1-2 минуты): https://www.mql5.com/ru/forum/131128
Что делать будем?
Что делать будем?
Четко формулировать проблемы и четко описывать в чем дело.
Я ничего не понял.
Четко формулировать проблемы и четко описывать в чем дело.
Я ничего не понял.
Спасибо, что отвечаете!
Суть проблемы для MT4 детально описана в ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/131128
По текущей ситуации я могу сказать, что выход за пределы чего-то произошёл:
при чём только по одной паре и сразу всех индикаторов, в том числе и типового ZigZag.
Писать в сервис-деск? Только о чём писать то?
Посмотрел - везде обращение к индикаторным буферам происходит
Спасибо, будем проверять.
Мы как раз на следующей неделе готовимся выпустить накопительное обновление для МТ4. Постараемся разобраться.